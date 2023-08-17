Кремлю залишилося віддати наказ: РФ готова підірвати Курську АЕС – ГУР

У Москви є план, відповідно до якого окупанти можуть влаштувати провокації на Курській АЕС.

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РФ може підірвати Курську АЕС / Коллаж: Главред, фото: 3 отдельная штурмовая бригада, Википедия

Росія готується до підриву Курської АЕС і Кремль вже має відповідний план. Кремлю залишилось дати наказ на його втілення. Про це в ефірі телемарафону заявив представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов.

Путін має детально розроблений сценарій для проведення провокації на АЕС.

"Такі сценарії точно розроблені та підготовлені до втілення в країні-агресорі її терористичним воєнно-політичним керівництвом", – сказав Юсов.

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Він додав, що подібні вчинки не новина для путінського режиму. Цим Путін хоче підвищити рівень мобілізації, внутрішньополітичних процесів та підтримки. Однак РФ, ймовірніше за все, не може адекватно оцінити наслідки подібних терактів.

"Цей сценарій, його розробка – історія не сьогоднішнього дня. Такий план є давно. І питання зараз остаточного рішення та команди – чи буде вона та коли буде віддана", – додав він.

Раніше в Центрі нацспротиву заявили про те, що РФ підірве Курську АЕС, Кремль вже планує евакуацію людей. Евакуювати з Курська та околиць планують лише близько 5% населення.

Ядерний шантаж з боку РФ

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов запевнив, що якщо Путін зробить хоча б крок до застосування ядерної зброї, світ продемонструє моментальну реакцію. На Росію в такому випадку в короткостроковій перспективі очікує крах. Путіна про це вже попередили.

Український дипломат Володимир Єльченко зауважив, що Сполучені Штати Америки мають інструменти та можливості, щоб фізично усунути російського диктатора Володимира Путіна. Це станеться, якщо глава Кремля вирішить застосувати проти України тактичну ядерну зброю.

Як пояснив експерт з питань енергетики Михайло Гончар, Росії не вигідно застосовувати ядерну зброю у війні проти України. "По-перше, якщо в Росії розраховують, що після ядерного удару по ЗСУ або якомусь з міст Україна капітулює, то цього не буде. По-друге, застосування тактичного боєзаряду дасть РФ певну тактичну перевагу, але далі повинні йти російські війська і займати цю радіоактивно заражену територію", - зазначив він.

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