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"Кремль показує Заходу, що Путіна варто берегти": ексдепутат Держдуми сказав, хто може усунути диктатора

17 лютого 2023, 13:58
Путін навмисно піарить Пригожина і показує його західним країнам як альтернативу на президентське крісло в РФ. Таким чином глава Кремля хоче залякати Захід.
Владимир Путин, Илья Пономарев
Путін хоче залякати Захід Пригожиним, вважає Пономарьов/ сайт Кремля, Главред

Російський диктатор Володимир Путін хвилюється, щоб видана ним зброя російським окупантам не повернулася проти нього самого. Він розуміє ризики того, що в Росії можливий сценарій силового захоплення влади якоюсь з приватних армій.

Але саме тому, що Путін приділяє увагу запобіганню цим ризикам, такого розвитку подій може не статися. Таку думку висловив російський опозиційний політик, депутат Держдуми Російської Федерації 2007-2016 рр. Ілля Пономарьов в інтерв’ю Главреду.

Диктатор РФ, зокрема, сам піарить власника приватної військової компанії "Вагнера" Євгена Пригожина, намагаючись налякати ним Захід. Мовляв, якщо не Путін буде при владі в Росії, то в президентське крісло може сісти "кухар Путіна", і це нібито буде ще гірше.

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"Тому ці ризики (силового захоплення влади – ред.) не надто великі – Путін розуміє, що у Пригожина мотивація, перш за все, комерційна, а не політична. Якраз навпаки, сам Путін і Кремль підсвічують Пригожина як можливу політичну альтернативу, щоб лякати цим Захід – мовляв, не здійснюйте певних дій, щоб Пригожин не прийшов до влади, і бережіть Путіна, щоб потім його не довелося згадувати з ностальгією", – зазначає Пономарьов.

Хто такий Ілля Пономарьов

Ілля Пономарьов – російський політичний діяч, підприємець у галузі високих технологій. Депутат Державної думи Росії 5-го і 6-го скликань (повноваження припинені достроково). Має громадянство України, розмовляє українською мовою. У серпні 2014 року був змушений покинути Росію, з 2015 року перебуває у США, пише Вікіпедія.

У найманців ПВК "Вагнера" і взагалі немає мотивації захоплювати владу в РФ, вважає російський опозиційний політик. Адже у "зеків", яких Пригожин завербував на війну у в’язницях, є одна головна мотивація – отримати амністію.

"Ці бійці – різноманітний кримінальний набрід, у якого немає політичних амбіцій і якогось особливого болю за долю РФ. Тому я б сказав, що найбільша загроза виходить від силовиків найближчого оточення Путіна, які легко піддаються корупції і, відповідно, можуть змовитися з бізнес-елітами, представниками уряду і тим самим зіштовхнути ситуацію (силового захоплення влади в РФ та усунення Путіна – ред.) з мертвої точки", – зазначає Пономарьов.

Нагадаємо, заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд раніше сказала, що російський диктатор Володимир Путін ще має достатньо самовпевненості, щоб досі сподіватися на перемогу РФ у війні проти України. Тому він продовжуватиме воювати далі. Але головне питання в тому, чи витримає це російський народ.

Раніше видання Reuters із посиланням на близькі до Кремля джерела писало, що Путін готується до тривалої війни проти України. Він розглядає цю війну "як переломний момент", спосіб "провчити" США та відродити Росію після розпаду СРСР. Але він "промахнувся" з такими цілями, адже його рішення лише зробили РФ агресоркою і кинули її у міжнародну ізоляцію. При цьому частина російської еліти не вірить, що в РФ є шанс здобути перемогу в цій війні.

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