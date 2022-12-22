Кремль змирився з десятками тисяч убитих окупантів, але продовжить війну - ISW

У РФ готують інформаційні умови для проведення майбутніх мобілізаційних хвиль.

ЗСУ завдають поразки російській армії на полі бою / Колаж фото УНІАН та https://ua.depositphotos.com/

У Росії оголосили про наміри збільшити чисельність власної армії. Однак плани агресора навряд чи збудуться.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу говорив, що експансія НАТО біля російських кордонів, включаючи прагнення Фінляндії і Швеції до членства, вимагає "належної" відповіді Росії для створення групи військ на північному заході", - йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Підкреслюється, що за пропозицією МО РФ, чисельність армії Росії повинна збільшиться до 1,5 мільйона солдатів, у тому числі 695 тисяч контрактників.

"Однак, дуже малоймовірно, що Кремль сформує такі великі звичайні сили в терміни, що мають відношення до війни Росії в Україні. Адже Москва не змогла повністю укомплектувати бригади і полки перед повномасштабним вторгненням і не повністю побудувала нову дивізію, про формування якої заявляли ще в 2020 році", - пишуть військові аналітики.

При цьому нагадується про те, що російська економіка перебуває в рецесії, а її ресурси значно скоротилися після повномасштабного вторгнення.

"Пропозиції Шойгу можуть стати лише виступом для заспокоєння спільноти мілблогерів, які звинуватили Кремль у несерйозному веденні війни. Він також встановлює інформаційні умови для проведення майбутніх мобілізаційних хвиль під рубрикою укомплектування цих формувань або істотного нарощування військової сили Росії в довгостроковій перспективі", - вважають в ISW.

На думку аналітиків, Кремль змирився зі своїми колосальними втратами, однак і далі намагатиметься виконати максимальні цілі в Україні, очікуючи, що російське суспільство не критикуватиме владу за великі бойові втрати.

Крім цього, як відзначають в ISW, в РФ продовжили інформаційну кампанію, спрямовану на те, щоб змусити Захід підштовхнути Київ до проведення переговорів.

Раніше відомий військовий експерт Петро Черник заявив про те, що втрати окупантів дійсно величезні і тому Росія поступово йде до стратегічної поразки у війні проти України.

Черник нагадав, що таких втрат в рамках європейських битв не було практично ні в кого (після того, як закінчилася Друга світова війна).

"Про що це говорить. Росіяни зазнають стратегічної поразки. Їх військова модель в 21 столітті не витримує конкуренції. Але, незважаючи на дійсно божевільні втрати, вони все одно кидають і людей, і залишки радянського мотлоху. Московський імперіалізм бореться у війні за виживання", − підкреслив Черник.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив про те, що Володимир Путін недооцінив бойову міць і мотивацію українців.

За словами генсека НАТО, зараз немає ознак того, що Путін найближчим часом здасться, незважаючи на важкі втрати.

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