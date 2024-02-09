"Кремль ризикувати не може": Гельман пояснив, чому Надєждіна зняли з виборів

Ідея Кремля з Борисом Надєждіним не спрацювала, підкреслив Марат Гельман.

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Марат Гельман оцінив нове висунення Володимира Путіна / Facebook Гельман, скрін

Ідея Кремля з допуском до виборчого процесу в РФ Бориса Надєждіна була побудована на залученні "максимально нехаризматичної людини", заявив російський політтехнолог, галерист Марат Гельман.

"Щоб під графою з його прізвищем вийшла мінімальна цифра, а потім показувати всьому світу, що, мовляв, усі за Путіна, а лібералів ніхто не підтримує. Задум старий, як світ, але є один нюанс", - зазначив він в інтерв'ю Главреду.

Російський опозиціонер каже, що ідея з Надєждіним не спрацювала, тому що всі розуміють: ніяких президентських виборів у Росії насправді немає.

"Ніхто не фокусується на результаті, нікому не цікаво, які будуть цифри 17 березня. Зате світ побачив чимало громадян Росії, які внесли свої дані в списки тих, хто не підтримує війну, тим самим зробивши маленький громадянський вчинок. Навіть нам, росіянам, які живуть за кордоном, стало легше пояснювати європейським чиновникам, що є значна частина російського суспільства, яка проти війни", - пояснив він.

Співрозмовник упевнений про те, що в Кремлі вирішили, що, оскільки в ПАРЄ вже зробили заяву, згідно з якою російські президентські вибори не можуть вважатися легітимними, оскільки проводять їх, зокрема, і на окупованих територіях України, Надєждін свою функцію не виконує.

"До того ж раптом Надєждін під час виборчої кампанії виступить із закликом, наприклад, публічно на площах подарувати жінкам квіти на 8 березня. І тоді на площі вийде півкраїни. Кремль так ризикувати не може, тому до виборів Надєждіна не допустять", - додав Гельман.

Дивіться відео - інтерв'ю Марата Гельмана Главреду:

Раніше повідомлялося про те, що "опозиційний" кандидат у РФ зашкварився ганебною заявою. Борис Надєждін говорить про те, що війна перейшла у фазу, коли неможлива рішуча перемога жодної зі сторін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Явлінський був у списку підписантів листа проти агресії РФ щодо України. Також у тексті йдеться про те, що війна не тільки не відповідає інтересам Росії, а й несе загрозу її існуванню.

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