Кремль намагається позбутися найвпливовішого російського генерала – ЗМІ

Прибрати його одразу, як Суровікіна, було неможливо. Тому в Путіна обрали іншу тактику, щоб позбутися незручного генерала.

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Кремль намагається позбутися найвпливовішого російського генерала/ колаж: Главред, фото: скрін

Кремль хоче прибрати популярного в окупаційних військах командувача Повітряно-десантних військ країни-агресорки РФ, генерала Михайла Теплинського, тому що вбачає у ньому велику загрозу.

Але прибрати незручного генерала одразу, як Суровікіна, російська владна верхівка не може. Тому в Кремлі відновили кампанію щодо його дискредитації. Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на джерела у розвідці.

Співрозмовник видання зазначив, що у керівництві російського Генштабу і Міноборони вирішили позбавитися від Теплинського поступово. Для цього спершу планують знищити його імідж і зробити так, щоб російські окупанти менше його підтримували.

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"Після неоднозначної поведінки командувача ВДВ під час бунту Пригожина і його конфронтації із Шойгу та Герасимовим генерала Теплинського, скажімо так, взяли на олівець. Йому нічого не забули і не пробачили, однак прибрати одразу як Суровікіна було неможливо, надто він популярний у військах", – сказав співрозмовник видання.

Щоб дискредитувати окупантського генерала, у Кремлі створили спеціальну групу, до якої входять офіцери інформаційного протиборства ЗС РФ (ІПб). Учасники цієї групи організували мережу каналів і груп у соцмережах, яка створює та розповсюджує матеріали, направлені на дискредитацію Теплинського.

Раніше повідомлялося, що під час "бавовни" в Бєлгороді було ліквідовано офіцера РФ, який воював проти України. ЗСУ ліквідували офіцера слідчого комітету РФ, який брав участь у війні проти України як командир взводу протитанкових ракет.

Нагадаємо, в окупованому Маріуполі партизани приспали та ліквідували 17 окупантів. Окупанти терміново заборонили продавати алкоголь військовим у Маріуполі.

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