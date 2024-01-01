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"Бавовна" в Бєлгороді: ліквідовано офіцера РФ, який воював проти України - ГУР

Руслана Заклінська
1 січня 2024, 10:24
ЗСУ ліквідували офіцера слідчого комітету РФ, який брав участь у війні проти України як командир взводу протитанкових ракет.
'Бавовна' в Бєлгороді: ліквідовано офіцера РФ, який воював проти України - ГУР
Українські військові прорідили ряди російських офіцерів / Колаж: Главред, Фото: Telegram

У російському Бєлгороді вдень 30 грудня стався ракетний удар, внаслідок якого було ліквідовано 27-річного російського старшого лейтенанта Михайла Конопіцина. Про це повідомила пресслужба ГУР.

"Бавовна" у Бєлгороді прорідила ряди офіцерів российских сил Росії", - зазначили у ГУР.

За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, удар, спрямований на військові об'єкти Росії, ліквідував офіцера слідчого комітету РФ Михайла Конопіцина. Відомо, що він раніше брав участь у війні проти України як командир взводу протитанкових ракет.

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Як повідомило Головне управляння розвідки, в листопаді 2023 року його відрядили до Бєлгорода для роботи у складі військового слідчого відділу РФ. Також українська розвідка вказує, що окупаційна армія Росії через значні втрати на війні стикається з дефіцитом молодших офіцерів, що призвело до прискорення процесу вишкілу лейтенантів.

Удар по Бєлгороду

Нагадаємо, в ніч з 29 на 30 грудня в російському Бєлгороді відбулися вибухи, про які повідомили місцеві через телеграм-канали. Люди почули вибухи як над містом, так і в області. Губернатор регіону В'ячеслав Гладков підтвердив загибель однієї особи та поранення іншої.

Як повідомляв Главред, 30 грудня сили безпеки та оборони завдали ракетного удару по військовим об'єктах РФ у Бєлгороді. Такі дії були відповіддю на обстріли та вбивства мирних жителів. Неефективна протиповітряна оборона вже призвела до руйнування цивільної інфраструктури Бєлгорода.

Також речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук зазначив, що Сили оборони України можуть нанести удар по аеродрому на території Ростовської області Росії. За його словами, саме з цього аеродрому вилітають літаки, які обстрілюють українські міста.

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російські військові Бєлгород ГУР Білгородська область
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