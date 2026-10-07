Індія передала Москві план завершення війни: у Кремлі вперше відреагували

У Москві також назвали випробування французької балістичної ракети M51.3 "гучним і чітким посланням" і закликали до діалогу

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Пєсков підтвердив, що Москва отримала мирні пропозиції Індії / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео

Головне із заяв Пєскова:

Індія передала Москві ідеї щодо врегулювання війни

Розмову Путіна і Трампа ще предметно не узгоджували

У Кремлі підтвердили, що Індія передала Москві свої ідеї щодо завершення війни в Україні, - раніше глава МЗС Індії Субрахманьям Джайшанкар привіз до Києва план перемир'я з трьох етапів. Речник Путіна Дмитро Пєсков 7 жовтня подякував Нью-Делі за готовність долучитися до пошуку рішення, але подробиць пропозицій не розкрив. Про це він заявив в коментарі російським пропагандистським ЗМІ.

У Москві демонструють прихильність до ініціативи Нью-Делі, однак власної позиції щодо конкретних пунктів плану не озвучують.

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"Індія справді заявляє про готовність зробити посильний внесок у врегулювання ситуації навколо України. Ми вдячні нашим індійським друзям за таку готовність та ідеї, які пропонуються", - заявив Пєсков.

Індійський план передбачає припинення ударів по енергетичній та іншій інфраструктурі, безпечне транспортування зерна й енергоносіїв через чорноморські порти та відмову від атак на комерційні судна. Глава МЗС України Андрій Сибіга назвав пропозицію Індії найширшою з чотирьох ініціатив щодо перемир'я, які зараз розглядає Київ.

Розмова Путіна і Трампа: що кажуть у Кремлі

Дональд Трамп напередодні заявив, що найближчим часом поговорить із Путіним, зокрема про можливий випадок легеневої чуми в Іркутській області.

Однак, Пєсков зазначив, що за пропозиції Вашингтона розмову узгодять оперативно, проте наразі телефонний дзвінок між президентами предметно не обговорювали. Речник диктатора та воєнного злочинця також уточнив, що на день народження Путіна, якому 7 жовтня виповнилося 74 роки, в нього заплановано низку міжнародних розмов.

Водночас дипломат Роман Безсмертний скептично оцінює контакти Білого дому з Кремлем і пов'язує їх із бізнес-інтересами. В інтерв'ю 24 Каналу він звернув увагу на фінансовий вимір цих відносин.

"Нині ведуться переговори між оточенням Дональда Трампа і Путіним про купівлю закордонних активів", - заявив Безсмертний.

Через це експерт не вірить, що Трамп може бути неупередженим посередником у мирному процесі.

"Я переконаний, якщо буде можливість десь там заплатити Україною, він це зробить", - наголошує дипломат.

Трамп і його війни / Інфографіка: Главред

Мирні переговори і плани Росії щодо війни - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Росія готує нову хвилю мобілізації. На його думку, Кремль планує призвати ще 300 тисяч осіб, щоб продовжити наступ і спробувати захопити весь Донбас.

Україна готова вже у жовтні розпочати тристоронні переговори зі США та Росією й наразі очікує лише відповідного сигналу з боку Москви. Про це речник МЗС Георгій Тихий заявив під час зустрічі з журналістами 7 жовтня. Дипломат зазначив, що Київ не вимагає проведення зустрічі саме на рівні перших осіб держав, хоча саме такий формат, на його думку, може принести найбільш вагомий результат.

Президент США Дональд Трамп у вересні запросив Путіна на саміт G20 у Маямі. У Кремлі подякували за запрошення, однак остаточного рішення щодо поїздки не ухвалили. Саміт запланований на 14–15 грудня 2026 року.

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Про персону: Дмитро Пєсков Дмитро Сергійович Пєсков - заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації і прес-секретар президента РФ Володимира Путіна. Після вторгнення Росії на Україну Євросоюз, США, Канада, Японія, Великобританія і ряд інших країн ввели проти Пєскова персональні санкції, повідомляє "Вікіпедія".

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