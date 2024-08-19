Британія запустила в космос перший військовий супутник - він допоможе Україні

Велика Британія запустила свій перший військовий супутник у космос. Завдяки йому українські війська будуть отримувати розвідувальні дані. Про це повідомили в ефірі "Громадське радіо".
Цей супутник також допомагатиме Україні, вважає колишній радник голови Державного космічного агентства України, експерт з питань космічної діяльності Андрій Колесник.
За його словами, це перший такий супутник, який запустила Британія, для спостереження за Землею. Раніше такі супутники мали лише приватні компанії. Водночас Велика Британія - це перша країна з держав G7, в якої донедавна не було військового супутника. Тому для отримання потрібних даних британці використовували дані від американців. Він додав, що Британія розробила космічну військову стратегію саме на тлі війни в Україні, а на створення й запуск супутника країні знадобилося два роки.
На відміну від американських супутників, які є дуже точними та можуть роздивлятися об'єкти на Землі з точністю до 10 сантиметрів, британський супутник буде знімати відео та робити знімки з висоти 500 кілометрів.
"Він видаватиме зображення з просторовою розрізненістю приблизно 90 сантиметрів. Цього достатньо, щоб бачити все, що потрібно. А якщо потрібна дуже деталізована інформація, то союзники допоможуть", - заявив Колесник.
Вартість такого супутника - 22 млн фунтів стерлінгів. Це дешево, у порівнянні з американськими супутниками, каже експерт з космічної діяльності. Як пальне в ньому використовується звичайна вода.
Супутникова фотозйомка
Супутникова фотозйомка - фотографування (фотозйомка) поверхні Землі або інших планет за допомогою супутників. Результатом є космічні знімки.
Космічні явища - останні новини
Нвагадаємо, на днях земляни могли бачити яскраве видовище - це метеоритний дощ, визваний потоком Персеїди.
Раніше із супутникових знімків стало відомо, що росіяни створили дерев'яний макет затопленої підводної лодки Ростов-на-Дону.
Нагадаємо, стало відомо, що 15 серпня закінчилася попередня магнітна буря. Уже наступного дня країну знову накрив геомагнітний шторм. Він досяг 5-бальної потужності та продовжив посилюватися.
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