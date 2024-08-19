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Британія запустила в космос перший військовий супутник - він допоможе Україні

Степан Гафтко
19 серпня 2024, 02:20
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Велика Британія запустила в космос перший свій військовий супутник Tyche, він буде в тому числі і допомагати Україні.
Британія запустила в космос перший військовий супутник - він допоможе Україні
Британський супутник / колаж: Главред, фото: УНІАН, Вікіпедія

Велика Британія запустила свій перший військовий супутник у космос. Завдяки йому українські війська будуть отримувати розвідувальні дані. Про це повідомили в ефірі "Громадське радіо".

Цей супутник також допомагатиме Україні, вважає колишній радник голови Державного космічного агентства України, експерт з питань космічної діяльності Андрій Колесник.

відео дня

За його словами, це перший такий супутник, який запустила Британія, для спостереження за Землею. Раніше такі супутники мали лише приватні компанії. Водночас Велика Британія - це перша країна з держав G7, в якої донедавна не було військового супутника. Тому для отримання потрібних даних британці використовували дані від американців. Він додав, що Британія розробила космічну військову стратегію саме на тлі війни в Україні, а на створення й запуск супутника країні знадобилося два роки.

На відміну від американських супутників, які є дуже точними та можуть роздивлятися об'єкти на Землі з точністю до 10 сантиметрів, британський супутник буде знімати відео та робити знімки з висоти 500 кілометрів.

"Він видаватиме зображення з просторовою розрізненістю приблизно 90 сантиметрів. Цього достатньо, щоб бачити все, що потрібно. А якщо потрібна дуже деталізована інформація, то союзники допоможуть", - заявив Колесник.

Вартість такого супутника - 22 млн фунтів стерлінгів. Це дешево, у порівнянні з американськими супутниками, каже експерт з космічної діяльності. Як пальне в ньому використовується звичайна вода.

Супутникова фотозйомка

Супутникова фотозйомка - фотографування (фотозйомка) поверхні Землі або інших планет за допомогою супутників. Результатом є космічні знімки.

Космічні явища - останні новини

Нвагадаємо, на днях земляни могли бачити яскраве видовище - це метеоритний дощ, визваний потоком Персеїди.

Раніше із супутникових знімків стало відомо, що росіяни створили дерев'яний макет затопленої підводної лодки Ростов-на-Дону.

Нагадаємо, стало відомо, що 15 серпня закінчилася попередня магнітна буря. Уже наступного дня країну знову накрив геомагнітний шторм. Він досяг 5-бальної потужності та продовжив посилюватися.

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Британия космос
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