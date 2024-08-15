Дерев'яний макет: як РФ приховує затоплення підводного човна Ростов-на-Дону

Росіяни у тимчасово окупованому Криму ідуть на різні хитрощі, щоб приховати факт затоплення підводного човна Ростов-на-Дону.

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Росіяни виготовили дерев'яний макет підводного човна / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, x.com/MT_Anderson

Після втрати чергового підводного човна, росіяни йдуть на різні хитрощі, щоб приховати цю втрату у Чорному морі. Так, вони спорудили біля пристані дерев'яний макет субмарини Ростов-на-Дону, яку затопили ЗСУ на початку серпня. Про це повідомляє видання Defence Express і показує відповідні супутникові знімки.

У вільному доступі в мережі з'явились супутникові фото, на яких видно, що в акваторії Чорного моря у Севастополі окупанти спорудили макет із дерева, який нібито має бути схожим на затоплену субмарину Ростов-на-Дону.

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"Якість виготовлення цього макету говорить сама за себе, якщо його фейковість видно буквально із космосу. І тут мало просто сказати, що росіяни м'яко кажучи не допрацювали по деталям, щоб надати цьому макету хоч якусь видимість реалістичності", - зазначили у Defence Express.

Навіть на супутникових знімках можна побачити, що довжина макету складає всього 56 метрів, тоді як довжина справжнього підводного човна складала майже 74 метри.

Також експерти повідомляють, що росіяни замаскували місце, де раніше був пришвартований підводний човен і де він затонув.

Супутникові знімки макета субмарини РФ в Криму / Фото: x.com/MT_Anderson

"Вони вирішили просто накрити брезентом те місце, де ця субмарина лягла на дно після ураження ракетним озброєнням Сил оборони України. Можливо, вони сподівались таким чином створити враження, що по цьому підводному човну досі йдуть ремонтні роботи", - зазначають експерти.

На думку аналітиків, росіяни навіть не будуть намагатися підняти субмарину з дна Чорного моря, так як у них на це немає технічних можливостей та засобів.

Знищення російського підводного човна "Ростов-на-Дону" 3 серпня Генштаб ЗСУ повідомив, що підрозділи ракетних військ у взаємодії з підрозділами Військово-Морських Сил Збройних Сил України завдали ударів по підводному човну "Ростов-на-Дону" та суттєво пошкодили 4 пускові установки ЗРК "Тріумф". Унаслідок ураження підводний човен Чорноморського флоту РФ затонув на місці. Він є одним із чотирьох підводних човнів класу "Kilo", здатних застосовувати ракети "Калібр". У відомстві нагадали, що ще у вересні 2023 року внаслідок української ракетної атаки судно зазнало суттєвих пошкоджень. Надалі окупанти його ремонтували та проводили випробування в акваторії Севастопольської гавані. Вартість підводного човна оцінюють у 300 мільйонів доларів.

Знищення Чорноморського флоту РФ - новини

Українські військові систематично завдають ударів по Чорноморському флоту РФ, так раніше повідомлялось про ураження дронами ВДК "Ямал" та "Азов" біля Севастополя.

Пізніше у Держдумі зізналися, що Чорноморський флот хоч і існує, але фізично він вже практично розгромлений.

Також раніше стало відомо, що завдяки ударів ракетами Storm Shadow та ATACM було знищено військово-морський центр агресора у Криму.

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