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Крах режиму Путіна і початок розпаду Росії: Сотник розповів, коли почнуть "відпливати" регіони

28 березня 2023, 03:35
У країні-агресорі Росії виникне ситуація, коли місцеве населення вже не буде розуміти, кого боятися, а кому – підкорятися, вважає Олександр Сотник.
Путін, Сотник
Регіони почнуть йти з Росії після того, як Путіна вже не буде при владі - Сотник / Колаж скріншот YouTube, Главред

Допоки керівник країни-окупанта Росії Володимир Путін не залишить Кремль, жоден з російських регіонів не піде з-під контролю Москви. Однак як тільки Путіна не буде при владі, з'являться декілька суб'єктів, які заявлять про готовність до своєї самостійності. Про це заявив журналіст і письменник Олександр Сотник.

У чаті на Главреде він розповів про те, що доки Путін залишається при владі, жодні регіони не вийдуть зі складу Росії. Але після його відходу ситуація зміниться.

"Тому що буде не зрозуміло, кого боятися, кому підкорятися, за ким бігти. Наразі зрозуміло: всі бояться Путіна", - зазначив журналіст.

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Також письменник уточнив, що як тільки Путін піде, з'являться навіть декілька регіонів, які захочуть відокремитися.

"Відразу ж з'явиться декілька суб'єктів, які заявлять про свою готовність відокремитися", - підкреслив Олександр Сотник.

На Росію очікує криза і розпад держави

Радник глави офісу президента Михайло Подоляк раніше сказав, що ситуація всередині Росії загострюється.

Посилюється конфлікт між Міністерством оборони окупантів та бойовиками ПВК Вагнера. Подоляк прогнозує серйозне протистояння в РФ вже найближчими місяцями.

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що розпад Росії вже розпочався. За словами чиновника, треба не допустити, щоб пішло поширення ядерної зброї. Більш того, як вважає Данілов, в РФ є люди, які готові повалити Путіна.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов сказав, що агресор Росія зазнала великих втрат під час війни. За 3 місяці російська економіка не дозволить Москві вести війну.

Дивіться чат з Олександром Сотником на Главреді

Війна Росії проти України:

Володимир Путін Олександр Сотник розпад Росії
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