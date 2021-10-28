Контрудар України і Bayraktar на Донбасі: Франція з Німеччиною зробили заяву про "Мінськ"

У Франції стурбовані застосуванням України Bayraktar TB2 на Донбасі / Twitter / DefenceU

Офіційний Париж стурбований посиленням бойових дій на Донбасі у вигляді все більш частого застосування важких видів озброєнь, заборонених "Мінськом", і використання ЗСУ безпілотника Bayraktar в зоні конфлікту. Франція і Німеччина працює над врегулюванням конфронтації в рамках нормандського формату з метою виконання Мінських угод, і закликає сторони до стабілізації ситуації на фронті.

"Ми стурбовані посиленням інтенсивності бойових дій на сході України, зокрема, все більш прискореним застосуванням важкого озброєння, забороненого Мінськими домовленостями, а також оголошенням штабу української армії про використання збройного безпілотника типу "Байрактар" – повідомили у МЗС Франції і сказали, що така ситуація не відповідає домовленостям про припинення вогню, які набули чинності 27 липня 2020 року.читайте такожBayraktar - не тільки на Донбасі, а й на півдні та півночі України: у ЗСУ попередили про удар

Французьке дипломатичне відомство стверджує, що Франція і Німеччина продовжують працювати над реалізацією Мінських угод, виконання яких є єдиним варіантом врегулювання конфлікту на Донбасі. Париж та Берлін закликають сторони конфлікту не загострювати ситуацію.

"Франція разом з Німеччиною продовжує свої зусилля в рамках Нормандського формату з метою повного виконання Мінських домовленостей, які є єдиною затвердженою основою для тривалого вирішення конфлікту на Донбасі. Ми закликаємо сторони до стриманості і деескалації", - підкреслили в МЗС Франції.

Застосування безпілотника Bayraktar на Донбасі

Волонтер Роман Доник 26 жовтня зробив заяву про те, що українська армія у відповідь на обстріл російсько-терористичними військами "ДНР" позицій ЗСУ в районі населеного пункту Гранітне, підняла в повітря безпілотний літальний апарат Bayraktar і завдала удару у відповідь по противнику. Була знищена ворожа гармата.

У ЗСУ підтвердили факт застосування Bayraktar на Донбасі. Згідно з даними українських військових, російські бойовики вдень 26 жовтня застосували гаубиці Д-30 для обстрілу українських позицій в районі Гранітного. Двоє військових Збройних сил України отримали поранення, один з них загинув. Україна вимушено застосувала Bayraktar за наказом головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.