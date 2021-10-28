УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Контрудар України і Bayraktar на Донбасі: Франція з Німеччиною зробили заяву про "Мінськ"

28 жовтня 2021, 20:54

Ситуація на Донбасі суперечить домовленостям сторін про припинення вогню, сказали в МЗС Франції.

Bayraktar TB2
У Франції стурбовані застосуванням України Bayraktar TB2 на Донбасі / Twitter / DefenceU

Офіційний Париж стурбований посиленням бойових дій на Донбасі у вигляді все більш частого застосування важких видів озброєнь, заборонених "Мінськом", і використання ЗСУ безпілотника Bayraktar в зоні конфлікту. Франція і Німеччина працює над врегулюванням конфронтації в рамках нормандського формату з метою виконання Мінських угод, і закликає сторони до стабілізації ситуації на фронті.

"Ми стурбовані посиленням інтенсивності бойових дій на сході України, зокрема, все більш прискореним застосуванням важкого озброєння, забороненого Мінськими домовленостями, а також оголошенням штабу української армії про використання збройного безпілотника типу "Байрактар" – повідомили у МЗС Франції і сказали, що така ситуація не відповідає домовленостям про припинення вогню, які набули чинності 27 липня 2020 року.читайте такожBayraktar - не тільки на Донбасі, а й на півдні та півночі України: у ЗСУ попередили про удар

Французьке дипломатичне відомство стверджує, що Франція і Німеччина продовжують працювати над реалізацією Мінських угод, виконання яких є єдиним варіантом врегулювання конфлікту на Донбасі. Париж та Берлін закликають сторони конфлікту не загострювати ситуацію.

"Франція разом з Німеччиною продовжує свої зусилля в рамках Нормандського формату з метою повного виконання Мінських домовленостей, які є єдиною затвердженою основою для тривалого вирішення конфлікту на Донбасі. Ми закликаємо сторони до стриманості і деескалації", - підкреслили в МЗС Франції.

Застосування безпілотника Bayraktar на Донбасі

Волонтер Роман Доник 26 жовтня зробив заяву про те, що українська армія у відповідь на обстріл російсько-терористичними військами "ДНР" позицій ЗСУ в районі населеного пункту Гранітне, підняла в повітря безпілотний літальний апарат Bayraktar і завдала удару у відповідь по противнику. Була знищена ворожа гармата.

У ЗСУ підтвердили факт застосування Bayraktar на Донбасі. Згідно з даними українських військових, російські бойовики вдень 26 жовтня застосували гаубиці Д-30 для обстрілу українських позицій в районі Гранітного. Двоє військових Збройних сил України отримали поранення, один з них загинув. Україна вимушено застосувала Bayraktar за наказом головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

viber
новини Німеччини новини Франції новини Донбасу
Зараз ви переглядаєте новину «Контрудар України і Bayraktar на Донбасі: Франція з Німеччиною зробили заяву про "Мінськ"». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Газова війна: Україна нічого не роблячи боляче б'є по ПутінуГазова війна: Україна нічого не роблячи боляче б'є по Путіну Гороскоп на 26 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: фінансові труднощі або розчаруванняГороскоп на 26 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: фінансові труднощі або розчарування "Які можуть бути претензії?": Повалій поскаржилася на цькування в Україні"Які можуть бути претензії?": Повалій поскаржилася на цькування в Україні Страшна ДТП у Харкові: що відомо про винуватця аваріїСтрашна ДТП у Харкові: що відомо про винуватця аварії Зірка серіалу "Моя прекрасна няня" в критичному станіЗірка серіалу "Моя прекрасна няня" в критичному стані

Останні новини

21:45

"Задишка не норма": Комаровський дав поради тим, хто вже перехворів на COVID-19

21:33

Facebook змінює назву на Meta Відео

21:14

"Реанімації не здатні забрати всіх": інфекціоніст розповів про реальну ситуацію в лікарнях Відео

21:04

Моторошна ДТП у Харкові: підозрюваний заявив про втрату пам'яті Відео

20:54

Контрудар України і Bayraktar на Донбасі: Франція з Німеччиною зробили заяву про "Мінськ"

Реклама
20:11

Світлана Лобода заспівала на Дні народженні скандального олігарха

20:02

Тільки народила малюка: у Києві коронавірус вбив молоду вчительку Відео

20:00

Експерти розповіли, як не заправити автомобіль паливним сурогатом на АЗС актуально

19:29

Чергова "мажорна" аварія в Харкові: жертва відлетіла на зустрічну смугу

19:26

ДТП у Харкові: постраждала розповіла, що відбувалося в авто перед аварією Відео

19:24

Bayraktar - не тільки на Донбасі, а й на півдні та півночі України: у ЗСУ попередили про удар

19:18

Печиво на Хелловін: топ-3 рецепти страшно смачної випічки

19:08

Україна продасть Молдові сотні тисяч кубометрів газу Відео

18:49

Роналду стане батьком близнюків: неймовірне фото з нареченою футболіста Відео

18:38

30% нових ознак: медики назвали симптоми коронавірусу

18:32

Байрактари - це вихід ведення війни на зовсім інший рівень Погляд

18:31

Анна Седокова в леопардовій сукні поманила спокусливими вигинами і пішла у відрив

18:30

Гороскоп на 29 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: заздрість недругів або грошове везіння Відео

18:22

Повернення Донбасу в Україну "військовим шляхом": у Росії вибухнули погрозою на адресу Києва

18:03

Прикмети на 29 жовтня: що не можна робити і як не потрапити в біду Відео

Реклама
17:58

Кафе, ресторани і транспорт під забороною, але не для всіх: Київ в червоній зоні з 1 листопада Відео

17:32

У Хмельницькій області засуджений втік з колонії і жорстоко зґвалтував 12-річну дівчинку Відео

17:07

Абракадабра! ТОП-6 знаменитостей, які вірять в містику і надприродне

16:33

Пенсії в Україні підвищать 12 разів: у Мінсоцполітики розповіли кому і коли

16:17

"До лікарні потрапляють у стані шаленої інтоксикації": інфекціоніст про ситуацію з COVID в Україні Відео

16:14

Прикраса будинку на Хелловін 2021: оригінальні ідеї декору

16:01

Транспорт і кафе – тільки з ПЛР-тестом або щепленням: Кличко оголосив про жорсткий карантин у Києві Відео

15:59

Лікар попередив про нові симптоми Дельти: "Люди сприймають як ГРВІ"

15:53

"Ніякого безпліддя не буде": головний санлікар України розніс популярний міф про вакцини від COVID-19

15:29

Київ посилює карантин: всі школи відправили на дистанційку Відео

15:24

Коли Дмитрівська субота 2021: як правильно поминати покійних

15:13

"Вже все вирішено": Усик готується до завершення кар'єри

15:00

Екватор президента Зеленського: результати тесту для постмайданної України Погляд

14:58

Найсмачніша лазанья з лаваша: рецепт за 15 хвилин Відео

14:56

"Далі буде": серіал Моя улюблена Страшко продовжили на другий сезон Відео

14:43

Купив щеплення - залишився без COVID-сертифікату: у Кабміні розберуться з махінаціями щодо вакцинації Відео

14:36

Катастрофічна нестача кисню в лікарнях: у Верховній Раді підозрюють диверсію

14:36

Топ-7 продуктів, які допоможуть швидше одужати

13:59

У Мінсоцполітики розповіли, що потрібно терміново робити українцям з боргами по комуналці

13:53

"Які можуть бути претензії?": Повалій поскаржилася на цькування в Україні

Реклама
13:51

Макіяж на Хелловін: відьмочка, вампірша, зомбі, грим для чоловіків - страшний образ на вечірку

13:47

Мріє про зустріч з родиною донора: у Львові виписали пацієнта, якому пересадили легені Відео

13:33

Арахамія переплутав Сковороду з Ді Капріо та став героєм курйозних мемів та фотожаб Відео

13:24

"Без кисню Ваша мама помре через дві години": у Мережі розповіли про кризу з киснем у лікарні

13:11

Хюррем примірила латекс: зірка Величного століття подражнила фанатів спокусливим образом

12:44

Костюм на Хелловін за знаком Зодіаку: як вбратися на вечірку

12:36

Коли день автомобіліста і дорожника 2021 в Україні: дата, привітання і картинки до свята

12:16

Україна може отримати право дорадчого голосу при сертифікації "Північного потоку-2" Відео

12:15

Горить, але не гріє: українці скаржаться на "холодний" газ, в чому проблема

11:44

"Королева Ольга": Українська дівчина Бонда Ольга Куриленко показала шикарне тіло на відпочинку в Дубаї

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти