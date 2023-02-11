Контрнаступ ЗСУ: у NYT розповіли, де може бути завдано потужного удару по військах РФ

Сили оборони України можуть піти в контрнаступ на півдні. Очевидною метою є окупований Мелітополь, який розташований між двома автострадами і критично важливою для військ РФ залізницею. У разі звільнення Мелітополя, ЗСУ розділять південні та східні угруповання російських окупантів, що послабить їхні позиції на лівобережжі Херсонської області, а логістика із захопленого Криму буде в зоні досяжності української артилерії.
Видання The New York Times пише, що ЗСУ обмежені в проведенні своїх військових операцій на сході країни, оскільки окупанти там серйозно зміцнилися. Тому, ймовірно, буде обрано інше місце для наступу - південь України.
Як вважають військові аналітики, саме південь виглядає найбільш перспективним напрямком для нанесення удару. РСЗВ HIMARS охоплює більшу частину Запорізької області, що вже змусило окупантів пересунути свої склади і командні пункти.
У статті йдеться про те, що очевидною метою для армії України може стати Мелітополь, який розташований між двома автострадами і критично важливою для російських окупантів залізницею.
Якщо ЗСУ вдасться звільнити Мелітополь, російські війська на території України будуть розділені. Ситуація послабить позиції окупантів на лівобережжі Херсонської області та їх логістику. В такому випадку підкріплення може прийти тільки з окупованого Криму, який опиниться в зоні досяжності артилерії української армії.
Втім, наголошується в матеріалі, операція не буде простою, оскільки загарбники вибудували оборонні лінії по всьому фронту на півдні і навколо Мелітополя. Вони побоюються знищення сухопутного коридору до Криму.
"Ми бачимо, що навколо Мелітополя і в Криму накопичується якась техніка, але наблизити її не можуть. Вони хотіли б, але наші сили не дають їм шансу" – зазначила представниця Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк.
Підкреслюється, що Україна інтригує окупантів Росії, щоб вони думали, де і коли українські війська можуть завдати удару. Для цього ЗСУ цілеспрямовано підтримують напругу в напрямку Мелітополя.
Ситуація в Мелітополі
1 лютого неподалік від Мелітополя і в самому місті сталося кілька вибухів. Приліт зафіксували на території залишеної нафтобази в селі Новобогданівка, де знаходилися казарма і велика база російських окупантів з військовою технікою і боєприпасами. Ймовірно, загарбники зазнали великих втрат.
Пізніше мер Мелітополя Іван Федоров уточнив, що в Новобогданівці Мелітопольського району знищили нафтобазу, де були особовий склад та військова техніка російських окупантів. В результаті вибухів втрати загарбників склали сотні поранених.
Увечері 10 лютого в Мелітополі прогриміли потужні вибухи. Повідомлялося про прильоти в районі аеродрому. Імовірно, ракетними ударами був знищений військовий об'єкт російської окупаційної армії.
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