glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Контрнаступ ЗСУ: у NYT розповіли, де може бути завдано потужного удару по військах РФ

11 лютого 2023, 09:35
Якщо ЗСУ вдасться розділити війська РФ, їхні позиції на лівобережжі Херсонщини будуть ослаблені, а логістика з Криму опиниться під ударом, пишуть журналісти.
Мелітополь, ЗСУ, війська РФ
Звільнення Мелітополя може стати головною метою для ЗСУ - NYT / Колаж УНІАН, відкриті джерела, 93 ОМБр

Сили оборони України можуть піти в контрнаступ на півдні. Очевидною метою є окупований Мелітополь, який розташований між двома автострадами і критично важливою для військ РФ залізницею. У разі звільнення Мелітополя, ЗСУ розділять південні та східні угруповання російських окупантів, що послабить їхні позиції на лівобережжі Херсонської області, а логістика із захопленого Криму буде в зоні досяжності української артилерії.

Видання The New York Times пише, що ЗСУ обмежені в проведенні своїх військових операцій на сході країни, оскільки окупанти там серйозно зміцнилися. Тому, ймовірно, буде обрано інше місце для наступу - південь України.

Як вважають військові аналітики, саме південь виглядає найбільш перспективним напрямком для нанесення удару. РСЗВ HIMARS охоплює більшу частину Запорізької області, що вже змусило окупантів пересунути свої склади і командні пункти.

У статті йдеться про те, що очевидною метою для армії України може стати Мелітополь, який розташований між двома автострадами і критично важливою для російських окупантів залізницею.

Якщо ЗСУ вдасться звільнити Мелітополь, російські війська на території України будуть розділені. Ситуація послабить позиції окупантів на лівобережжі Херсонської області та їх логістику. В такому випадку підкріплення може прийти тільки з окупованого Криму, який опиниться в зоні досяжності артилерії української армії.

Втім, наголошується в матеріалі, операція не буде простою, оскільки загарбники вибудували оборонні лінії по всьому фронту на півдні і навколо Мелітополя. Вони побоюються знищення сухопутного коридору до Криму.

"Ми бачимо, що навколо Мелітополя і в Криму накопичується якась техніка, але наблизити її не можуть. Вони хотіли б, але наші сили не дають їм шансу" – зазначила представниця Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк.

Підкреслюється, що Україна інтригує окупантів Росії, щоб вони думали, де і коли українські війська можуть завдати удару. Для цього ЗСУ цілеспрямовано підтримують напругу в напрямку Мелітополя.

Ситуація в Мелітополі

1 лютого неподалік від Мелітополя і в самому місті сталося кілька вибухів. Приліт зафіксували на території залишеної нафтобази в селі Новобогданівка, де знаходилися казарма і велика база російських окупантів з військовою технікою і боєприпасами. Ймовірно, загарбники зазнали великих втрат.

Пізніше мер Мелітополя Іван Федоров уточнив, що в Новобогданівці Мелітопольського району знищили нафтобазу, де були особовий склад та військова техніка російських окупантів. В результаті вибухів втрати загарбників склали сотні поранених.

Увечері 10 лютого в Мелітополі прогриміли потужні вибухи. Повідомлялося про прильоти в районі аеродрому. Імовірно, ракетними ударами був знищений військовий об'єкт російської окупаційної армії.

Дивіться відео Главред - Карась розповів, де наступатиме Росія

Контрнаступ ВСУ:

ЗСУ новини Мелітополя війська Росії війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

10:19

Правильний мед від правильних бджіл: 4 простих лайфхака, які допоможуть виявити підробку

09:55

Зірка "Майстра і Маргарити" і "Моєї прекрасної няні" втік з Росії

09:41

55-річна Памела Андерсон з'явилася на обкладинці глянцю без макіяжуВідео

09:35

Контрнаступ ЗСУ: у NYT розповіли, де може бути завдано потужного удару по військах РФВідео

09:17

"Завів роту під мінометний обстріл": ЗСУ "зажмурили" ФСБшного майора

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

08:41

Який фінал чекає ЛукашенкаПогляд

08:36

Україна стає ближче до отримання F-16: США не проти, щоб в НАТО надали Києву бойову авіаціюВідео

08:27

"Можуть врятувати невинні життя": у Словаччині заявили про готовність передати Україні винищувачіВідео

08:20

Дивна хитрість виноробів: навіщо роблять заглиблення на дні пляшки

Реклама
07:35

Путін може піти в наступ навесні: у Байдена назвали плани РФ і прогнозують загострення війниВідео

06:30

Треба протриматися місяць-два, в гіршому випадку доведеться вийти з Бахмута і Вугледара - АндрусівВідео

06:19

Вилікувати росіян від манії величі може тільки хірургічна операціяПогляд

04:15

Що потрібно раз на місяць робити з пральною машиною: про поломки можна буде забути

03:20

У кондитерів можна не замовляти: царський рецепт найніжнішого рулету, який виходить завждиВідео

03:10

Ейдман поділився прогнозом, чи повстане білоруський народ проти ЛукашенкаВідео

02:49

Ріанна обтягнула пухкі ніжки шкіряними ремінцямиВідео

02:02

"Пахне бурхливою ніччю": Волочкова без сорому повисла на одруженому ДжигурдіВідео

01:40

На них чекає розкішне життя у казкових хоромах: імена чоловіків, які розбагатіють після 40 роківВідео

01:35

Військовий експерт пояснив, чи загрожує ЗСУ оперативне оточення під БахмутомВідео

01:11

Навіщо натирати дзеркала картоплею: цей секрет переверне уявлення про прибирання з ніг на голову

Реклама
00:59

Україна може здолати РФ до кінця 2023-го або за 3-5 років: Ходжес назвав головну умову швидкої перемогиВідео

00:51

Чому 11 лютого не можна розбивати яйця: прикмети і що не можна робитиВідео

00:45

Гороскоп на сьогодні 11 лютого 2023 : Стрільцям - збитки, Водоліям - шахраїВідео

00:04

Українцям виплатять по 1000 доларів допомоги від підприємців зі США: як отримати коштиВідео

10 лютого, п'ятниця
23:25

"Росія це запам'ятає": Кулеба заінтригував новинами про "великі події" у річницю вторгнення РФВідео

23:18

Навіщо 12 лютого потрібно виставити взуття за двері: прикмети і що не можна робитиВідео

22:38

"Жалюгідна несміливість": експосол США розповів, чому Захід так повільно дає зброю УкраїніВідео

22:36

Не до танців: Кіркорову терміново викликали лікарівВідео

22:04

Може зустрітися із Зеленським: Байден прилетить до Польщі перед річницею війни в УкраїніВідео

21:33

Вперше за 45 років: королю Чарльзу III поставили умовуВідео

21:32

"Лукашенко залежить від Путіна": Ейдман оцінив реальні шанси Білорусі вплутатися у війну проти УкраїниВідео

21:27

Тодоренко поскаржилася на проблеми в родиніВідео

21:21

Знищений об'єкт окупантів: в Мелітополі "прильоти" в районі аеродромуВідео

20:53

Олексій Арестович. Чому Україні слід навчитись у цій війніВідеоблоги

20:53

Навіщо класти лавровий лист у гаманець: гроші будуть текти до вас рікою

20:52

Співачка Земфіра стала іноагентом в РосіїВідео

20:49

"РФ – це хронічна хвороба": Росія буде військово спроможною навіть після своєї поразки – ПентагонВідео

20:38

Почалася атака дронів: українців попередили про загрозу нових ударівВідео

19:55

"У мене є ідеальний план": Пригожин "посунув" терміни війни і збирається дійти до Ла-МаншуВідео

19:50

Швейцарія потрапила у скандал і заборонила трьом країнам передавати зброю УкраїніВідео

Реклама
19:40

Гороскоп таро на тиждень 13-16 лютого: Овнам - нові справи, Терезам - сили, Козерогам - ентузіазм

19:38

Проліт ракети Калібр над Румунією: в НАТО з побоюванням відреагували на інцидент - New York TimesВідео

19:24

"Втрати збільшуються, є контужені і поранені": боєць ЗСУ розповів про пекельну ситуацію в БахмутіВідео

19:20

Зал нарочито їв Путіна очима, дружно кивав і хіхікавПогляд

19:10

"Я не вірю. Спи спокійно, мій братику": Ірина Федишин втратила дорогу людину на війні

19:02

"Позорисько, просто страшно": Лоліта приголомшила росіян п'яною на сценіВідео

19:00

Сучасний манікюр на День святого Валентина: 5 неповторних варіантів, щоб висловити почуттяФото

18:43

"Путін вже давно невиліковно хворий": в ГУР повідомили про важкий стан здоров'я російського диктатораВідео

18:34

"Він був неготовий": експерт пояснив, чому Путін кілька місяців ховався в бункеріВідео

18:31

"Можуть почати зіткнення армії РФ з білорусами": скільки Путін буде терпіти ЛукашенкаВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Синоптик
Магнітна буряПогода на вихідніПрогноз погодиПогода зима
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиГарний манікюр
Рецепти
Консервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023Закуски
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти