Знищений об'єкт окупантів: в Мелітополі "прильоти" в районі аеродрому

Українські військові повідомляють про знищений російський військовий об'єкт.

В окупованому Мелітополі "прильоти" в районі аеродрому/ Telegram, УНІАН

В окупованому Мелітополі Запорізької області ввечері у п’ятницю, 10 лютого, пролунали потужні вибухи.

У місті були "прильоти", від яких здригалися вікна у навколишніх будівлях. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

"Мелітополь здригається від міцних вибухів. Потужність прильотів така, що вікна ходять ходуном. Що з настроєм, окупанти?", – написав Федоров.

Приблизно за півтори години до цього в Мелітополі уже лунали вибухи. Про це також повідомляв Федоров. Він написав, що деталі з’ясовуються.

Українські військові повідомляють, що "прильоти" були у районі аеродрому. Як повідомив у Telegram доброволець ТРО Андрій Коваленко, на аеродромі міг бути знищений російський військовий об’єкт.

Раніше повідомлялося, що увечері 1 лютого поруч із тимчасово окупованим Мелітополем і в самому місті прогриміли кілька вибухів. Сильний "приліт" був на території покинутої нафтобази в селі Новобогданівка – там знаходилися казарми і велика база окупантів, де вони зберігали свою техніку і боєприпаси.

Нагадаємо, у селищі Новобогданівка Мелітопольського району Запорізької області була знищена нафтобаза, на території якої окупанти розмістили військову техніку та особовий склад.

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