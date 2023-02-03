'Підемо в контрнаступ': генерал Романенко назвав місяць, коли окупанти повністю виснажаться

Експерт підкреслив, що потрібні суттєві зусилля та стійкість, щоб знову зірвати плани російських окупантів.

Романенко назвав місяць, коли окупанти повністю виснажаться, а ЗСУ підуть у контрнаступ / 93-тя ОМБр Холодний Яр, pixabay

Російські окупаційні війська через декілька місяців виснажаться і тоді українські захисники зможуть піти у контрнаступ. Але перед тим потрібно збити наступальний імпульс загарбників. Про це розповів військовий експерт, генерал-лейтенант Ігор Романенко.

"У квітні вони видихнуться. Цей наступальний імпульс зменшиться. Але завдяки чому? Завдяки надзусиллям нашої держави і Сил оборони", - зауважив Романенко в коментарі 24 каналу.

Як підкреслив військовий експерт, потрібні суттєві зусилля та стійкість, щоб знову зірвати плани російських окупантів. Наразі над цим працює військово-політичне керівництво і вся держава.

Романенкл зауважив, що паралельно потрібно формувати відповідні резерви та у вдалий момент, який може наступити у квітні чи дещо пізніше, провести контрнаступальні операції.

"Нам це робити потрібно вже зараз. Ці надзусилля, щоб знищувати потенціал і загалом зупинити противника. І одночасно формувати нові резерви, щоб звільнити наші території", - зазначив військовий експерт.

Хто такий Ігор Романенко Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

Загроза повторного наступу РФ

Нещодавно військовий експерт Олег Жданов розкрив сценарій повторного наступу росіян. За його словами, якщо російські окупаційні війська зважаться на новий наступ на Україну, то вони діятимуть за тим сценарієм, який намагалися реалізувати на початку повномасштабної війни.

"Все буде повторюватися так само, нічого не змінилося. Якщо росіяни здійснять ще одну спробу наступу на нашу територію, це будуть такі самі колони, які будуть вдиратися через кордон", - розповів Жданов.

Як зазначив секретар РНБО Олексій Данілов, на річницю повномасштабного вторгнення в Україну російські загарбники хочуть відзвітувати перед своїм населенням про якісь здобутки на війні, а тому готуються до максимальної ескалації.

Нещодавно військовослужбовець ЗСУ, журналіст і політолог Кирило Сазонов заявив, що російські окупаційні війська вже намагаються йти у наступ, проте Збройні сили України не дають їм цього зробити. За його словами, якщо ЗСУ відійдуть з Бахмута, то наступ почнеться відразу.

Він підкреслив, що у разі наступу росіяни будуть йти в лоб, в обхід – як завгодно. У них немає варіантів, адже мета "СВО" не досягнута, а ресурси ще є.

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