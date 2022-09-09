Контратаки ЗСУ на двох напрямках: у Пентагоні заявили про успіхи України

ЗСУ контратакують на двох напрямках / Колаж УНІАН, DVIDSHUB Flickr

Українські сили демонструють ознаки успіху на полі бою у двох контрнаступах, заявив міністр оборони США Ллойд Остін.

Він підкреслив, що Сполучені Штати будуть підтримувати Київ у його боротьбі з вторгненням російських військ "стільки, скільки це буде потрібно", повідомляє Радіо Свобода.

Остін заявив про це 9 вересня в Празі на тлі зростаючої кількості доказів того, що українські війська просунулися в Херсонській області і в районах на схід і південний схід від Харкова.

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У той час, як Херсон знаходиться в центрі великих боїв вже кілька тижнів, наступ з Харкова розгорнувся протягом останніх декількох днів.

"Зараз ми бачимо успіх у Херсоні", - сказав Остін журналістам у Празі після зустрічі зі своїм чеським колегою яною Черноховою.

"Ми бачимо певний успіх у Харкові, і це дуже обнадіює", – додав він.

Нагадаємо, раніше раніше екс-командувач силами США в Європі Бен Ходжес заявив, що Україна до кінця року могла б відкинути російських окупантів на позиції 23 лютого. Однак для цього потрібно, щоб Захід постачав зброю в достатніх обсягах. За його словами, українці були неймовірно стійкими і винахідливими, але їм потрібна більш далекобійна і точна артилерія.

Також він переконаний, що США повинні бути готовими до того, що Росія скоро розвалиться у тому вигляді, в якому вона є сьогодні. Він нагадав, що світ не був готовий і не очікував розвалу СРСР.

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