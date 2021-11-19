Угода на 15 років і транзит газу в обхід України: глава МЗС Угорщини отримав від Путіна орден Дружби

Путін нагородив главу МЗС Угорщини Сійярто орденом Дружби / Фото: Reuters

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто отримав державну нагороду від президента Росії Володимира Путіна. Главу угорської дипломатії нагородили орденом Дружби за внесок у відносини двох країн і промислово-Інвестиційне співробітництво. Примітно, що нещодавно Будапешт підписав з Газпромом 15-річний контракт на постачання газу в обхід території України.

В указі президента РФ № 659 від 18 листопада прізвище міністра закордонних справ з'явилося серед росіян. Кремль вважає, що Сійярто зробив вагомий внесок у російсько-угорське співробітництво.читайте такожУкраїна - надійна транзитна країна: в ЄС підтримали Київ і зробили заяву щодо Угорщини та Газпрому

"За великий внесок у розвиток російсько-угорських відносин і промислово-інвестиційного співробітництва нагородити Сійярто Петера", - підкреслюється в документі.

Петер Сіяйрто - міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини. Займає цей пост з вересня 2014 року. Дипломат безліч разів висловлювався на підтримку співпраці з РФ і казав про "величезне лицемірство" Заходу в ситуаціях зі згадкою Росії, а також заявляв про "подвійні стандарти" країн Європи у відносинах з Москвою. У серпні Сійярто приїжджав до Москви на перемовини щодо газу. За підсумками було підписано контракт з Газпромом на 15 років на постачання 4,5 мільярдів кубометрів палива на рік в обхід України.

Скандал між Україною та Угорщиною через контракт з Газпромом

Угорська компанія MVM Group і російська транснаціональна корпорація Газпром 27 вересня заявили про підписання 15-річного контракту на постачання газу до Угорщини в обхід території України. Близько 3,5 мільярдів кубометрів піде через Сербію, ще 1 мільярд кубічних метрів прокачають через Австрію. Наразі газ на територію угорської держави постачається через пункти Берегово на кордоні з Україною і Баумгартен на словацько-угорському кордоні. Договір Москви і Будапешта можуть переглянути за 10 років.

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Україна розкритикувала контракт Угорщини з Газпромом. У міністерстві закордонних справ сказали, що договір продиктований політикою, документ необґрунтований з економічної точки зору. Договір небезпечний для україно-угорських відносин і вигідний Кремлю.

Директор компанії-оператора ГТС України Сергій Макогон не виключив сценарію, за якого через газовий контракт Угорщини з Росією транзит російського палива на територію угорської держави може припинитися.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вважає, що позиція офіційного Києва за договором Будапешта і Москви - це, мовляв, спроба втручання країни у внутрішні справи угорської держави. За його словами, домовленість з Газпромом відповідає інтересам Угорщини.

Спікер МЗС України Олег Ніколенко підкреслював, що Київ вживе рішучих заходів для захисту своїх національних інтересів у зв'язку діями Будапешта.