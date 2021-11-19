Угода на 15 років і транзит газу в обхід України: глава МЗС Угорщини отримав від Путіна орден Дружби

У Кремлі високо оцінили заслуги перед Росією глави МЗС Угорщини Пітера Сійярто.
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто отримав державну нагороду від президента Росії Володимира Путіна. Главу угорської дипломатії нагородили орденом Дружби за внесок у відносини двох країн і промислово-Інвестиційне співробітництво. Примітно, що нещодавно Будапешт підписав з Газпромом 15-річний контракт на постачання газу в обхід території України.
В указі президента РФ № 659 від 18 листопада прізвище міністра закордонних справ з'явилося серед росіян. Кремль вважає, що Сійярто зробив вагомий внесок у російсько-угорське співробітництво.читайте такожУкраїна - надійна транзитна країна: в ЄС підтримали Київ і зробили заяву щодо Угорщини та Газпрому
"За великий внесок у розвиток російсько-угорських відносин і промислово-інвестиційного співробітництва нагородити Сійярто Петера", - підкреслюється в документі.
Петер Сіяйрто - міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини. Займає цей пост з вересня 2014 року. Дипломат безліч разів висловлювався на підтримку співпраці з РФ і казав про "величезне лицемірство" Заходу в ситуаціях зі згадкою Росії, а також заявляв про "подвійні стандарти" країн Європи у відносинах з Москвою. У серпні Сійярто приїжджав до Москви на перемовини щодо газу. За підсумками було підписано контракт з Газпромом на 15 років на постачання 4,5 мільярдів кубометрів палива на рік в обхід України.
Скандал між Україною та Угорщиною через контракт з Газпромом
Угорська компанія MVM Group і російська транснаціональна корпорація Газпром 27 вересня заявили про підписання 15-річного контракту на постачання газу до Угорщини в обхід території України. Близько 3,5 мільярдів кубометрів піде через Сербію, ще 1 мільярд кубічних метрів прокачають через Австрію. Наразі газ на територію угорської держави постачається через пункти Берегово на кордоні з Україною і Баумгартен на словацько-угорському кордоні. Договір Москви і Будапешта можуть переглянути за 10 років.
Україна розкритикувала контракт Угорщини з Газпромом. У міністерстві закордонних справ сказали, що договір продиктований політикою, документ необґрунтований з економічної точки зору. Договір небезпечний для україно-угорських відносин і вигідний Кремлю.
Директор компанії-оператора ГТС України Сергій Макогон не виключив сценарію, за якого через газовий контракт Угорщини з Росією транзит російського палива на територію угорської держави може припинитися.
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вважає, що позиція офіційного Києва за договором Будапешта і Москви - це, мовляв, спроба втручання країни у внутрішні справи угорської держави. За його словами, домовленість з Газпромом відповідає інтересам Угорщини.
Спікер МЗС України Олег Ніколенко підкреслював, що Київ вживе рішучих заходів для захисту своїх національних інтересів у зв'язку діями Будапешта.