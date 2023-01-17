Конфлікт між Пригожиним і Міноборони РФ посилився: "кухаря Путіна" поставили на місце - ISW

Російський диктатор Путін відкрито приписав успіх на передовій Міністерству оборони Росії.

Кремль поставив Пригожина на місце / сайт Кремля, соцмережі

Кремль продовжує публічно оскаржувати твердження Євгена Пригожина про те, що сили ПВК "Вагнера" несуть виключну відповідальність за захоплення Соледара в Донецькій області 12 січня. Президент Росії Володимир Путін приписав успіх на передовій Міністерству оборони Росії. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

"Заява Путіна транслювалася в прямому ефірі по державному телебаченню та, ймовірно, була навмисною спробою підірвати вплив Пригожина в російському інформаційному просторі, враховуючи, що раніше Путін утримувався від коментарів про тактичні успіхи в Україні", - йдеться в повідомленні.

Аналітики зазначають, що можливо Путін також прагнув продемонструвати, що він зберігає контроль над традиційними російськими ЗМІ, в той час як Пригожин продовжує нарощувати аудиторію в Telegram та інших соціальних мережах. Міноборони Росії, в свою чергу, також продовжувало повідомляти про те, що штурмові загони Південного військового округу (ПВО) Росії та російські повітряно-десантні війська атакують українські позиції навколо Бахмута, та, ймовірно, навмисно виключило згадку сил Вагнера в своєму щоденному брифінгу від 15 січня.

Офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков побічно звинуватив Пригожина в навмисному викритті конфлікту між Міноборони Росії та "Вагнером" в російському інформаційному просторі. Пєсков спробував спростувати повідомлення про конфлікт між Пригожиним і Міноборони Росії, заявивши 16 січня, що ці повідомлення є "продуктами інформаційних маніпуляцій". Пєсков, однак, додав, що хоча більшість таких маніпуляцій виходить від "ворогів" Росії, у Кремля є "друзі", які також поводяться аналогічним чином.

"Заява Пєскова могла бути негласно адресована Пригожину, чия критика Міноборони Росії стає все більш нахабною. Пєсков також продовжив спроби Путіна підірвати зусилля Вагнера з просування версії про те, що тільки сили Вагнера несуть відповідальність за захоплення Соледара, зазначивши, що росіяни будуть пам'ятати як російських військовослужбовців, так і сили Вагнера за їхні досягнення", - зазначають аналітики.

Тим часом Пригожин продовжує свої зусилля з підриву довіри до Міноборони Росії і до пов'язаних з Путіним діячів. Пригожин прямо відповів на заяву Пєскова в інтерв'ю на питання про конфлікт Міноборони з Пригожиним, заявивши, що у нього немає підстав не довіряти Пєскову.

"Пригожин міг би легко спростувати повідомлення про конфлікт, просто спростувавши їх, але продовжив свою тактику використання свідомо розпливчастих повідомлень, щоб викликати більше дискусій в російському інформаційному просторі, що в кінцевому підсумку було спрямоване на підрив довіри до МО і Путіна. Пригожин також вручив медалі вагнерівцям за взяття Соледара 15 січня, в тому числі символічно нагородив бійця, який раніше отримав від Путіна медаль за відвагу", - пишуть дослідники.

Як повідомляв Главред, днями ватажок бойовиків ПВК "Вагнер" Євген Пригожин влаштував скандал з російською армією. За словами Пригожина, у його угруповання бойовиків "постійно намагаються вкрасти перемогу".

Раніше Міноборони Росії раптово заявило про нібито повну окупацію українського міста Соледар. Окупанти заявили, що "захоплення" Соледара проводилося армією РФ і розхвалили ракетні війська і артилерію, які нібито теж важко працювали для окупації міста. Про "ПВК Вагнер" і Пригожина в заяві Міноборони не згадали.

В Україні категорично спростовують інформацію про окупацію Соледара. Представник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий зазначав, що у Соледарі йдуть важкі бої та інформація росіян про окупацію не відповідає дійсності.

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