Кім Чен Ин заявив про готовність вступити у військовий конфлікт з США

Кім Чен Ин заявив про готовність вступити у війну з США / Reuters

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин стверджує, що нібито "повністю підготовлений" до будь-якого військового конфлікту з США. Про це повідомляє Bloomberg.

До того ж, у Кореї планують сьоме ядерне випробування.

Кім Чен Ин пригрозив Південній Кореї "знищенням уряду", якщо країна зробить які-небудь "небезпечні спроби".

"Південнокорейський режим і його військові головорізи розробляють тактику, щоб протистояти нам у військовому відношенні. Така небезпечна спроба буде негайно покарана нашою могутньою силою, а режим Юнга і його армія будуть знищені", - сказав Кім Чен Ин.

Президент Південної Кореї заявив, що готовий відповісти на провокації з боку Пхеньяна. Він закликав Кім Чен Ина повернутися до переговорів з ядерного роззброєння.

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Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив про повну підтримку "справедливої справи" Росії. При цьому не уточнив, чи має він на увазі війну проти України.

Повідомляється, що Кім Чен Ин направив президенту РФ Володимиру Путіну вітальну телеграму на честь Дня Росії.

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