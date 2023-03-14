Кінець режиму Лукашенка: експерт пояснив, чому КНР не хоче участі Білорусі у війні

Якщо Білорусь вступить у війну, тоді Олександр Лукашенко не зможе виконувати функцій "парламентера", заявив політичний аналітик Олександр Кочетков.
"Китай теж буде незадоволений, тому що в Білорусі багато китайських інвестицій. Фактично, Китай планував використовувати Білорусь як певний фінансовий хаб. З урахуванням цього, Китай не хоче безпосередньої участі Білорусі у війні в Україні", — пояснив він в інтерв'ю Главреду.
Експерт упевнений в тому, що вступ Білорусі у війну означатиме кінець нескінченного правління Лукашенка.
"Захід не хоче мати з ним нічого спільного. Лукашенко виконує завдання від Китаю якось сформувати спільноту з Росії, Ірану і Білорусі, а далі отримувати вказівки від китайського лідера і переказувати їх Ірану і Росії", — додав Кочетков, коментуючи останні закордонні поїздки Лукашенка.
Хто такий Олександр Кочетков
Олександр Кочетков – аналітик, політтехнолог, іміджмейкер. У минулому інженер-конструктор КБ "Південне" і заступник керівника пресслужби президента України.
Раніше Лукашенко заявив про те, що вибухи з пошкодженням літака окупантів РФ А-50 на аеродромі "Мачулищі" нібито спланували СБУ і ЦРУ.
Крім того, Лукашенко опустився до образ Володимира Зеленського, назвавши його "гнидою".
Нагадаємо, вранці 26 лютого на військовому аеродромі Мачулищі в Білорусі сталися два вибухи, які призвели до пошкодження російського військово-транспортного літака і снігоприбиральної техніки.
Пізніше стало відомо, що в Мачулищах був підірваний літак ДРЛО А-50 ВКС РФ, який загарбники використовують для пошуку українських систем ППО. А-50 - дуже дорогий літак, на озброєнні у РФ таких бортів всього 9 штук. Його основна функція - дальня розвідка.
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