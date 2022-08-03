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"Кінець епохи поглинання": в МЗС РФ "відхрестилися" від співпраці з США та Заходом

3 серпня 2022, 21:37

Зараз для Москви нібито виникла можливість позбутися ілюзій і "вийти за межі парадигми" дружнього поглинання", заявили в МЗС.

МЗС РФ
У МЗС РФ відхрестилися від США і заходу / фото: ntv.ru

У МЗС Росії вибухнули черговими маячними погрозами - на цей раз там заявили, що нібито-то "не зможуть більше співпрацювати з США та Європою і 30-річна епоха взаємодії завершилась", йдеться в статті директора Департаменту зовнішньополітичного планування МЗС Росії Олексія Дробініна.

"Незалежно від тривалості і результату (війни в Україні - ред.) вже зараз можна констатувати, що тридцятирічна епоха в цілому конструктивної, хоч й небезпроблемної співпраці з Заходом остаточно завершена", - заявив чиновник країни-агресора.

Він також додав, що зараз для Москви нібито виникла можливість позбутися ілюзій і "вийти за межі парадигми "дружнього поглинання", яку відновлювали західні колеги після 1992 року".

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"Зрозуміло, що повернення до ситуації до 24 лютого у відносинах з країнами Північної Америки і Європи не буде... Росія вступила в гостру фазу єдиноборства з агресивним Альянсом недружніх держав на чолі з США. Мета противника - завдати нашій країні стратегічної поразки, усунувши її як геополітичного конкурента", - додав Дробінін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Збройні Сили України ліквідували окупанта з Уфи Азата Шакірова. У країні-агресорі РФ він був відомий як DJ Mongol. У Росії стверджують, що 34-річний Шакіров вирішив піти на війну добровільно. Загарбник дослужував останній місяць контракту в одній з військових частин спеціального призначення.

Крім того, Збройними силами України був ліквідовано гвардії полковник військ РФ Сергій Кенс. Датою загибелі Кенса називають 10 липня, обставини ліквідації не озвучуються. Відомо, що окупанта не довезли до госпіталю.

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