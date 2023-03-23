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"У планах розмова є": на Банковій розповіли, що заважає переговорам Зеленського і Сі Цзіньпіна

23 березня 2023, 23:40
Організація переговорів між двома лідерами зіткнулася з певними складнощами через відсутність чіткої позиції КНР.
Владимир Зеленский, Си Цзиньпин
На Банковій розповіли, що заважає переговорам Зеленського і Сі Цзіньпіна / Офіс президента України, ua.depositphotos.com

Діалог між українським президентом Володимиром Зеленським та лідером Китаю Сі Цзіньпіном планується. Однак в його організації виникли певні труднощі через позицію КНР. Про це розповів радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.

"У планах розмова є. Організаційно займаються і Офіс президента, і МЗС – і Єрмак, і Кулеба. Ініціативно ми пропонуємо, тому що крім президента Зеленського сьогодні пояснити наслідки неправильної фіналізації війни практично нікому, адже президент доволі чітко розставляє всі акценти й серед наших партнерів, і в тому числі, серед нейтральних країн", - зазначив Подоляк.

Водночас, за словами радника глави Офісу президента, організація переговорів між двома лідерами зіткнулася з певними складнощами через відсутність чіткої позиції Китаю щодо його участі у вирішенні воєнних питань між Україною та РФ.

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"Це досить складно. Є питання того, що Китай іще не знайшов свого нового політичного місця. Тобто, чи хоче він на себе взяти питання врегулювання між Росією та Україною, чи все-таки він буде обережно стояти осторонь. Як я розумію, Китай іще для себе цього не з'ясував", - сказав Подоляк.

Він також прокоментував переговори між Сі Цзіньпіном та Володимиром Путіним, які відбулися в Москві 21-22 березня. Подоляк підкреслив, що діалог про Україну, про війну РФ в Україні та китайський мирний план по суті в них не відбвся.

"Немає чіткої фіксації, що вони ухвалили рішення йти за планом Китаю, що потрібно припинити вогонь або примусити Україну сісти за переговори. Немає даних і про те, що Китай і Росія обговорювали військову складову щодо можливості Китаю допомагати РФ зброєю. Всі ці переговори були присвячені економіці", - резюмував радник глави ОП.

Візит Сі Цзіньпіна до РФ

Глава КНР Сі Цзіньпін 20 березня відвідав Москву, столицю країни-окупанта і агресора РФ. Сі Цзіньпін – перший зі світових лідерів, який провів зустріч з господарем Кремля після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна.

Під час зустрічі з главою Кремля Сі Цзіньпін назвав Путіна "дорогим другом", а також висловив переконання, що росіяни підтримають свого диктатора на президентських виборах у 2024 році.

Як зазначив політичний і економічний експерт Тарас Загородній, насправді така підтримка нічого не означає. Якщо Путін програє вибори або закінчить життя самогубством, то нічого не трапиться. У Китаю є економічні важелі, свої інструменти тиску на Росію. Пекін цікавлять виключно преференції і стабільність території.

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