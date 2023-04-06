Лідер Китаю Сі Цзіньпін готовий зателефонувати Зеленському - французький дипломат

Голова Китаю Сі Цзіньпін готовий зателефонувати президенту України Володимиру Зеленському, але в певний момент, сказав французький дипломат.

Сі Цзіньпін хотів би зателефонувати Зеленському - дипломат / колаж фото Офіс президента, сайт Кремля

Лідер Китаю Сі Цзіньпін готовий зателефонувати президенту України Володимиру Зеленському. Однак він має намір зробити до такий крок лише в "потрібний момент".

Як повідомляє Le Parisien, французький дипломат, який був присутній на зустрічі президента Франції Еммануеля Макрона і глави КНР Сі Цзіньпіна, розповів журналістам, що китайський лідер в ході зустрічі заявив про готовність зателефонувати Зеленському.

"Глава Китаю Сі Цзіньпін заявив під час перемовин зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном, що він готовий зателефонувати президенту України Володимиру Зеленському, коли настане час", - підкреслив дипломат.

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Плани щодо перемовин Зеленського і Сі Цзіньпіна

Китайський лідер Сі Цзіньпін 20 березня відвідав Москву. У столиці країни-агресора він провів зустріч з директором Росії Володимиром Путіним. Повідомлялося, що після перемовин Цзіньпін зателефонує президенту України Зеленському, проте телефонної розмови не було.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що робота над організацією телефонних перемовин Зеленського і Сі Цзіньпіна йде, проте домовитися складно через позицію Китаю. За його словами, Пекін ще не визначився – стати посередником між Києвом і Москвою, або ж залишитися осторонь.

Політолог Віталій Кулик вважає, що можлива особиста зустріч президента Зеленського з лідером КНР Цзіньпінем в рамках одного із заходів, який організовує Пекін. На думку експерта, зустріч має відбутися до кульмінації на полі бою або після певних подій у війні.

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