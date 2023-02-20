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Озброєння для Росії - перехід "червоної лінії": США зробили Китаю жорстке попередження

20 лютого 2023, 08:11
США сприймають Китай як противника і готові не тільки конкурувати з Пекіном, але і протистояти йому, сказала постпред США в ООН Лінда Томас-Грінфілд.
США, Китай, РФ, війська РФ
США не дозволять Китаю або будь-якій іншій країні постачати зброю Росії / Колаж ua.depositphotos.com, Міноборони РФ

Якщо Китай або будь-яка інша держава збирається надати агресору Росії летальну зброю для війни проти України, це означатиме перехід "червоної лінії". США сприймають КНР як противника і готові не тільки конкурувати, але і протистояти Пекіну. Про це заявила представниця Сполучених Штатів при ООН Лінда Томас-Грінфілд.

Як повідомляє CNN, вона сказала про те, що Вашингтон вітає мирну риторику Китаю, проте буде серйозно реагувати в разі постачань Пекіном летальної зброї Росії для війни проти України.

"Ми вітаємо заяву Китаю про те, що він хоче миру, оскільки це те, до чого ми завжди прагнемо в таких ситуаціях. Але ми також повинні ясно усвідомлювати: якщо китайці або хтось інший має намір надати летальну підтримку росіянам в їх жорстокому нападі на Україну, то це неприйнятно. Це було б червоною лінією", - зазначила представник США в ООН.

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За її словами, США сьогодні сприймають Китай не тільки як свого конкурента, але і як противника. Тому Вашингтон у разі необхідності готовий протистояти Пекіну.

"Це те, що ми робимо і будемо робити, щоб мати гарантію, що наші національні інтереси завжди на першому плані", - підкреслила Лінда Томас-Грінфілд.

Загроза передачі Китаєм зброї Росії

18 лютого американський телеканал NBC News з посиланням на свої джерела повідомив, що КНР може постачати агресору Росії форму або бронежилети для весняного наступу.

За інформацією журналістів, сторони також обговорюють і постачання російським окупантам летальної зброї.

Державний секретар США Ентоні Блінкен 19 лютого сказав, що Китай вивчає можливість постачань РФ летальної зброї. За словами дипломата, Вашингтон вже спостерігав підтримку Москви з боку Пекіна на рівні риторики, політики, і надання нелетальної допомоги. Якщо КНР зважиться надати вагому військову допомогу Москві, на Пекін чекають серйозні наслідки.

"Ми дуже стурбовані тим, що Китай розглядає можливість надання летальної підтримки Росії в її агресії проти України, і я чітко дав зрозуміти, що це буде мати серйозні наслідки в наших відносинах", - підкреслив Блінкен.

Дивіться відео ТСН - кого підтримує Китай у війні Росії проти України

Наступ Росії:

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