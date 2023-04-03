Китай може переформатувати владу в РФ: експерт розкрив ймовірний сценарій

Пекін володіє важелями впливу на Москву, переконаний Андрій Санніков.

Китай зацікавлений у врегулюванні ситуації в Україні, про що свідчить запропонований ним так званий "мирний план", заявив білоруський політичний і громадський діяч, координатор громадянської кампанії "Європейська Білорусь" Андрій Санніков.

"Цим планом вони просто показали, що зацікавлені у врегулюванні. Якщо вийде це зробити на умовах Росії, вони будуть просто щасливі. Тобто вони будуть просувати ідею "припинення вогню". І в цьому плані не будуть всерйоз розглядати загрози Путіна як загрозу своїм інтересам. Вони ж теж вміють ображатися, просто цього не показують", — підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Разом з тим експерт вважає, що Пекін має цілу низку важелів, перш за все – економічних, які здатні вплинути на РФ.

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"Не думаю, що вони будуть безпосередньо втручатися в різні спроби переформатувати владу в РФ, досить економічних важелів, фінансових. Оскільки юань стає привабливою для Росії валютою, коли вони втрачають ринки і можливості дій у твердій валюті заходу. Тому не думаю, що Китай сам би став брати участь у політичній боротьбі в Росії", — додав Санніков.

Хто такий Андрій Санніков Андрій Олегович Санніков – білоруський політичний і громадський діяч, координатор громадської програми "Європейська Білорусь". Він був змушений втекти з Білорусі та шукати політичного притулку у Великій Британії. Він продовжує виступати за вільну і демократичну Білорусь без репресивного режиму Лукашенка, пише Вікіпедія.

Ядерний шантаж РФ

Раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ нібито має намір розмістити ядерну зброю в Білорусі.

Як заявив президент країни-агресора пропагандистам, приводом для цього стала заява Великобританії про передачу Україні боєприпасів зі збідненим ураном.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов запевнив, що якщо Путін зробить хоча б крок до застосування ядерної зброї, світ продемонструє миттєву реакцію. Росію в такому випадку в короткостроковій перспективі очікує крах. Путіна про це вже попередили.

Український дипломат Володимир Єльченко зазначив, що Сполучені Штати Америки мають інструменти і можливості, щоб фізично усунути російського диктатора Володимира Путіна. Це станеться, якщо глава Кремля вирішить застосувати проти України тактичну ядерну зброю.

Як пояснив експерт з питань енергетики Михайло Гончар, Росії не вигідно застосовувати ядерну зброю у війні проти України. "По-перше, якщо в Росії розраховують, що після ядерного удару по ЗСУ або якомусь з міст Україна капітулює, то цього не буде. По-друге, застосування тактичного боєзаряду дасть РФ певну тактичну перевагу, але далі повинні йти російські війська і займати цю радіоактивно заражену територію", — зазначив він.

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