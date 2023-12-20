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Китай хоче замороження війни в Україні, а Росію не "топитиме" – Огризко

Альона Вороніна
20 грудня 2023, 13:43
Україні вигідне покращення стосунків між США і Китаєм. КНР може змусити РФ закінчити війну. Але Пекіну вигідно, щоб Росія лишалася ядерним пугалом для Заходу.
Владимир Огрызко, Си Цзиньпин
Китай хоче замороження війни в Україні, а Росію не "топитиме"/ колаж: Главред, фото: Главред, ua.depositphotos.com

Україні вигідно, щоб стосунки між Сполученими Штатами Америки і Китаєм покращилися. Китай не зацікавлений у тому, щоб "топити" країну-агресорку Росію, і повна поразка РФ не входить до планів Пекіна. Але КНР може трохи вгамувати апетити російського диктатора Володимира Путіна і зменшити опосередковану військову допомогу Москві від Пекіна.

Таку думку висловив дипломат, колишній міністр закордонних справ України, керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко в інтерв’ю Главреду. Він зазначив, що остання зустріч між Байденом і Сі Цзіньпіном стала першим кроком для того, щоб відвернути майбутнє загострення відносин між США і Китаєм.

Не допустити загострення у цих стосунках – в інтересах обох країн, каже Огризко. Він пояснив, що США не зацікавлені в тому, щоб Китай почав розпалювати локальні війни у південно-східній Азії, адже тоді Сполученим Штатам доведеться реагувати, бо вони мають відповідні зобов'язання і перед Південною Кореєю, і перед Японією, і перед Австралією. У свою чергу Китаю теж не вигідна ескалація у цих стосунках, бо він боїться втратити ринок для збуту своїх товарів у США та Північній Америці загалом, а також у Європі.

"Тому в обох країн є об'єктивна зацікавленість в тому, щоб знизити рівень напруги і шукати точки дотику", – каже дипломат.

Він зазначив, що для України є великим плюсом, що США і Китай намагаються налагодити стосунки. Коли напруга між цими двома державами зменшуватиметься, то американці отримають змогу ставити питання перед китайцями щодо їхньої опосередкованої допомоги Росії.

"Якщо ці дві країни стають щонайменше не суперниками, а партнерами в тому, щоб у світі було спокійно, вигідно і ефективно, то тоді по-партнерськи можна впливати на позиції одне одного. І тому американці можуть це використовувати для м'якого тиску на Китай, щоб він, у свою чергу, впливав на позицію Російської Федерації", – зазначив Огризко.

За його словами, це в інтересах України, щоб відносини між США і Китаєм стабілізувалися та пройшли пік непорозуміння, який ми спостерігали зовсім нещодавно. Тоді Україна отримуватиме від цього певні переваги.

Але в той же час повна поразка РФ зовсім не входить до планів Пекіна, адже Китай зацікавлений в тому, щоб Росія існувала як певне ядерне пугало щодо Заходу.

"Це показують заяви китайських керівників. Вони зацікавлені в тому, щоб війна була заморожена на нинішньому етапі, і Китай міг використовувати це як важіль тиску і на США, і на РФ. Цілком очевидно, що економічно Китаю вигідно продовжувати співпрацю зі США, і він міг би позитивно вплинути на Росію, змусивши її закінчити війну. Але Росія, яка, як і раніше, залишається найбільшою ядерною державою, потрібна Пекіну для тиску на США. Такою є східна традиція. Тому однозначного тиску на Росію із боку Китаю не буде", – зазначив Огризко.

Проте Китай може вплинути на РФ і трохи вгамувати апетити Путіна, каже дипломат.

"Можливо, це дозволить трохи вгамувати апетити Путіна і зменшити опосередковану військову допомогу, але я не думаю, що Китай піде так далеко, щоб змушувати свого союзника, свого ідеологічного брата, Путіна, робити те, на що він погоджуватися щонайменше зараз не хоче", – зазначив він.

Дивіться відео інтервʼю Володимира Огризка Главреду:

Хто такий Володимир Огризко

Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України з грудня 2007 до березня 2009, надзвичайний і повноважний посол України (1996).

У Міністерстві закордонних справ (спочатку УРСР, потім – незалежної України) – з 1978 року. Перша посада Огризка у зовнішньополітичному відомстві - аташе відділу печатки, яку він отримав відразу після закінчення Київського державного університету ім.Т.Шевченка .

1992 року Огризку присвоєно ранг надзвичайного та повноважного посла України. З 1992 по 1996 р. він служив радником, радником-посланником посольств України у ФРН та Австрії. Наступні три роки керував Управлінням зовнішньої політики, головним управлінням із питань зовнішньополітичної діяльності Адміністрації президента України.

У 1999-2004 роках - надзвичайний та повноважний посол України в Республіці Австрія та постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні. Ще рік – посол з особливих доручень МЗС України. З лютого 2005-го – перший заступник міністра закордонних справ Бориса Тарасюка.

18 грудня 2007-го призначений на посаду міністра закордонних справ України у коаліційному уряді Юлії Тимошенко. 3 березня 2009 року звільнено Верховною Радою з ініціативи Кабміну.

17 березня 2009-го призначений президентом Ющенком на посаду першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Раїси Богатирьової. Залишив посаду разом із звільненням з посади Ющенка в лютому 2010 року.

У вересні 2010 року Огризко вступив до партії Наша Україна. У липні 2012 року він склав повноваження члена президії та заступника голови політради партії та припинив своє членство у ній.

З вересня 2014 року дипломат керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як "Новое время", "Українська правда".

З 2022 року проректор з міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

Стосунки США і Китаю

Президент США Джо Байден і лідер Китаю Сі Цзіньпін провели зустріч у Каліфорнії 15 листопада. У Китаї після зустрічі Сі з Байденом зробили заяву щодо війни РФ проти України. У Пекіні заявили, що КНР дотримується "чіткої і послідовної" позиції й не змінить своєї позиції щодо розв'язаної агресором Росією війни проти України.

Дипломат Володимир Огризко раніше розкрив результати зустрічі Сі з Байденом. За словами дипломата, "теоретично можливо", що Китай здатний вплинути на Росію шляхом "м'якого тиску".

"Тому тут є обережний оптимізм, але ми повинні розуміти, що для Китаю тоталітарна Росія – це важливий союзник, і він навряд чи буде легко з ним прощатися", – пояснив експерт.

Нагадаємо, раніше секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що до "вісі зла ("Китай-Росія-Іран") можуть приєднатися деякі країни Європи, якщо Захід не змінить свого ставлення до країни-агресора РФ.

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