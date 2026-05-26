Олена Зеленська "вигуляла" незвичайний браслет - у чому його секрет

Перша леді з'явилася з цікавим гаджетом на руці.

Олена Зеленська — як вона виглядає зараз / колаж: Главред, фото: t.me/FirstLadyOfUkraine

Олена Зеленська з'явилася з незвичайним браслетом

Перша леді України Олена Зеленська провела офіційну зустріч з одним із міжнародних партнерів свого благодійного фонду і привернула до себе увагу через незвичайний вибір аксесуара. На знімках у Telegram-каналі можна помітити незвичайний браслет на руці дружини президента.

Для того щоб поспілкуватися з австралійським підприємцем Ендрю Форрестом, Зеленська обрала елегантний образ у шоколадному кольорі. Стриманий костюм без лацканів з ніжною деталлю у вигляді маленького жовтого бантика на кишені чудово доповнили м'які локони та нюдовий макіяж з легким акцентом на очі.

Образ Олени Зеленської / фото: t.me/FirstLadyOfUkraine

Однак найбільше уваги привернув незвичайний девайс на руці першої леді. Олена з'явилася з сучасним фітнес-браслетом, головною особливістю якого є відсутність екрану. Цей сучасний аксесуар призначений для контролю стану організму — він відстежує фази сну, температуру тіла, пульс, дихання та інші важливі показники. Такий браслет можна придбати приблизно за 10-12 тисяч гривень.

Олена Зеленська — браслет / фото: t.me/FirstLadyOfUkraine

Незвичайним вибір Зеленської робить і те, що подібні девайси рідко одягають на офіційні зустрічі, а офіційні протоколи досі роблять акцент на перевазі класичних моделей прикрас і годинників. Однак у сучасному діловому етикеті ставлення до носіння електронних годинників стало більш лояльним — головне вибирати ремінці зі шкіри або металу стриманих кольорів і не привертати увагу яскравими зображеннями на екрані.

Олена Зеленська / інфографіка: Главред

Про особу: Олена Зеленська Олена Зеленська — дружина президента України Володимира Зеленського, перша леді України з 20 травня 2019 року, сценаристка студії "Квартал-95", повідомляє Вікіпедія. Входить до списку 100 найвпливовіших людей 2023 року за версією журналу Time.

