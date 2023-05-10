Кисельов спрогнозував, чи знайдуться в РФ люди, які наважуватимуться штурмувати Кремль танками

Теоретично, в країні-агресорі РФ є люди, які можуть зважитися штурмувати Кремль на танках, вважає Євген Кисельов.

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Чи знайдуться в РФ люди, які можуть зважитися штурмувати Кремль танками: прогноз Кисельова / колаж Главред, фото УНІАН і ua.depositphotos.com

Теоретично, в країні-агресорі РФ є люди, у яких є доступ до важкої військової техніки за типом танків і які можуть зважитися штурмувати на них Кремль. Про це в інтерв'ю Главреду розповів журналіст, телеведучий, політичний аналітик Євген Кисельов.

"Я можу говорити тільки теоретично. Теоретично такі люди є. Взяли, сіли по танках і поїхали. І хто їх зупинятиме? Ви уявляєте собі, що таке йде на швидкості танкова колона? Це страшна штука, від одного танка можна обгадитися, не сходячи з місця. А коли танкова колона йде на швидкості і зверху її супроводжує чотири вертольоти, всі ці ФСОшники, які жодного разу в житті не стріляли і не були в справі, а тільки щоки надувають за спиною у Путіна, тут же можуть розбігтися побачивши всього одного танкового батальйону. Я не військовий фахівець, але скільки танків в батальйоні буває, 18-20, брехати не буду (згідно зі статутом армії країни-агресора РФ, танковий батальйон складається з 31 танка - Главред). І теоретично всі ці танки на хорошій швидкості за годину дійдуть до Кремля, поки там будуть думати, що їм робити", − заявив він.

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Хто такий Євген Кисельов? Євген Олексійович Кісєльов (15 червня 1956, Москва, Російська РФСР, СРСР) — російський та український журналіст, медіаменеджер, політичний оглядач, телеведучий, пише Вікіпедія.

Дивіться відео інтерв'ю Євгена Кисельова Главреду:

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