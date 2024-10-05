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Кім Чен Ин "тягне" Путіна, але РФ провалить два головні завдання - The Times

Андрій Ганчук
5 жовтня 2024, 09:40
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Володимир Путін не відмовився від "мети" щодо окупації України, перемовини у найближчому майбутньому навряд чи можливі, пишуть журналісти.
Кім Чен Ин, Путін
Снаряди від КНДР допомагають окупантам просуватися на фронті в Україні / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

Північна Корея постачає агресору Росії половину від усіх снарядів, які окупанти застосовують проти Сил оборони України на полі бою. Снаряди дуже неточні, але їх величезна кількість.

Як повідомляє The Times з посиланням на відомості західної розвідки, Росія стала залежною від північнокорейських снарядів. Вони неточні, проте дають змогу окупантам досягати успіхів на полі бою.

Росія не готова до нової мобілізації

Журналісти стверджують, що згідно з даними їхніх джерел, у російських військ немає можливостей одночасно захопити Покровськ і витіснити ЗСУ з Курської області. Для цього РФ потрібна мобілізація, на яку Кремль не готовий.

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"Ми не бачимо жодних ознак того, що Путін відступає від своєї головної мети - підкорення суверенітету України. Я не бачу жодної перспективи для перемовин у найближчому майбутньому", - підкреслюється в матеріалі.

Кім Чен Ин 'тягне' Путіна, але РФ провалить два головні завдання - The Times
Які ракети Північна Корея постачає Росії / Інфографіка: Главред

Північна Корея передає Росії зброю та боєприпаси - що про це відомо:

Кім Чен Ин передав Путіну до 5 млн снарядів, говорив у середині червня міністр оборони Південної Кореї Шин Вонсік. За інформацією Сеула, Москва також отримала від Пхеньяна десятки балістичних ракет.

Росія все частіше застосовує ракети КНДР по Україні, зазначали у серпні експерти Defense Express. Окупанти нарощують їх застосування в рамках війни.

Поставки Росії снарядів від КНДР - критичний момент для України, сказав у середині вересня начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов. Пхеньян постачає росіянам великі обсяги боєприпасів.

Путін у КНДР - що слід знати

Глава Кремля Володимир Путін 18-19 червня 2024 року побував з візитом у Північній Кореї. Там він провів зустріч із місцевим диктатором Кім Чен Ином. Сторони відновили угоду часів Холодної війни, згідно з якою вони надаватимуть один одному військову підтримку у разі нападу на території країн.

У Білому домі заявили, що РФ збирає коаліцію країн, серед яких Північна Корея, Іран, Сирія та частково Китай. Втім, як вважають в адміністрації Байдена, подібна "коаліція" незрівнянна з альянсом країн, які підтримують Україну.

Путін створює видимість того, що Україну підтримує нібито лише Захід, а решта країн - за Росію, відзначили аналітики американського Інституту вивчення війни. Кремль відновлює відносини з країнами, з якими у минулому співпрацював СРСР.

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