Кім Чен Ин може надати Путіну десятки тисяч осіб: Жданов оцінив ризики

Очільник КНДР лякає Південну Корею та готується до війни, тому не може віддати РФ усе, що в нього є.

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Кім Чен Ин вже віддав РФ близько шести мільйонів снарядів / Колаж: Главред, фото: chosonsinbo.com

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов оцінив ризик того, що глава Північної Кореї Кім Чен Ин може не обмежитися інженерними частинами, а відправить в Україну й інші підрозділи своїх військ.

"Я дуже в цьому сумніваюся. Якщо Кім Чен Ин роздаватиме війська наліво і направо, просяде його політична вага. Адже він лякає Південну Корею і готується до війни", - сказав Жданов в інтерв'ю Главреду.

Військовий експерт нагадав, що Киї Чен Ин і так уже віддав близько шести мільйонів снарядів, більше половини з них - це мінометні міни, а решта - снаряди 122-го і 152-го калібрів.

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"Але запаси КНДР не нескінченні. На те, щоб виробити таку кількість мін і снарядів і знову закласти на склади, теж знадобиться час. А чим тоді Кім Чен Ин буде воювати з Південною Кореєю?", - додав Жданов.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

За словами Жданова, Кім Чен Ин може надати Путіну десятки тисяч осіб.

"Чисельність армії КНДР (людей у строю) - це плюс-мінус мільйон. Також 4,7 мільйона осіб у резерві. І це без тотальної мобілізації, це резерв першої черги. А так, у Північній Кореї служать усі: і жінки, і чоловіки. Тож Кім Чен Ин може надати Путіну дуже багато солдатів з-поміж резерву, плюс фахівців діючої армії, тобто це можуть бути десятки тисяч осіб", - сказав військовий експерт.

Чи будуть війська КНДР брати участь у війні

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що країна-агресор Росія, схоже, прагне створити коаліцію дружніх держав з історично теплими зв'язками з Радянським Союзом, включно з Північною Кореєю і В'єтнамом, щоб сформувати основу альтернативного світового порядку.

При цьому аналітики ISW поки що не бачать повідомлень, які б свідчили про те, що північнокорейські військовослужбовці мають намір брати участь у бойових діях в Україні. Водночас Кім Чен Ин відправить інженерні війська в Україну.

Пряма північнокорейська інженерна підтримка може вивільнити російську бойову міць для операцій уздовж лінії фронту і сприяти російським зусиллям з розширення військової інфраструктури та оборонних укріплень на окупованій території України.

Представник Пентагону, генерал-майор Пет Райдер заявив: якщо глава КНДР Кім Чен Ин відправить свої війська в Україну, щоб вони воювали на боці країни-агресора РФ, то вони перетворяться на "гарматне м'ясо".

Армія КНДР - що про неї відомо Корейська народна армія - збройні сили Корейської Народно-Демократичної Республіки. До складу КНА входять: органи військового управління, сухопутні війська, військово-повітряні та протиповітряні сили, військово-морські сили, з 2012 року - стратегічні ракетні війська, а також з 2017 року - спеціальні тактичні війська, пише Вікіпедія. Загальна чисельність кадрових військовослужбовців у КНА становить, за різними оцінками, від 850 тис. до 1,2 млн осіб. У резерві налічується близько 4 млн осіб. Мобілізаційний резерв - 4,7 мільйона осіб, мобілізаційні ресурси - 6,2 мільйона осіб, а придатні до військової служби 10 мільйонів осіб. Строкова служба в корейській народній армії триває 10 років для чоловіків і 5 років для жінок. Жінки в КНДР проходять строкову службу нарівні з чоловіками. Переважна частина військ розташована в районі демілітаризованої зони на кордоні з Південною Кореєю.

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