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"Стануть гарматним м'ясом": у США відповіли на можливе відправлення військ КНДР в Україну

Анна Ярославська
26 червня 2024, 07:42
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Поглиблення військового союзу між Пхеньяном і Москвою дало привід для чуток про те, що РФ може попросити КНДР виділити війська для допомоги у війні в Україні.
Киї Чен Ин
Кім Чен Ин висловив повну підтримку війни Росії в Україні / Колаж: Главред, фото: chosonsinbo.com

Якщо глава КНДР Кім Чен Ин відправить свої війська в Україну, щоб вони воювали на боці країни-агресора РФ, то вони перетворяться на "гарматне м'ясо". Про це заявив представник Пентагону, генерал-майор Пет Райдер.

Як пише південнокорейське видання Yonhap, поглиблення військового союзу між Пхеньяном і Москвою дало привід для чуток про те, що Росія потенційно може попросити КНДР виділити свої війська для допомоги у війні проти України.

"Якби я був керівництвом військового персоналу Північної Кореї, я б піддав сумніву свій вибір щодо відправлення своїх сил як гарматного м'яса в незаконній війні проти України", - сказав Райдер на брифінгу для преси.

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Він додав, що Штати продовжать стежити за ситуацією на тлі зміцнення співпраці Росії та Північної Кореї.

Візит Путіна в КНДР

18 червня глава країни-окупанта Володимир Путін приїхав із візитом до Північної Кореї.

Глава КНДР Кім Чен Ин влаштував помпезну і театральну зустріч господареві Кремля Володимиру Путіну. Західні ЗМІ охрестили це "божевільним пропагандистським шоу".

Кім особисто зустрів Путіна в аеропорту Пхеньяна і супроводив до автомобіля. За словами Кіма, відносини між КНДР і Росією зараз кращі, ніж за часів СРСР.

Делегації держав провели півторагодинні переговори. Після цього відбулася особиста зустріч диктаторів. Російські ЗМІ опублікували головні тези перших заяв Путіна і Кім Чен Ина.

Кім Чен Ин висловив повну підтримку війни Росії в Україні та заявив про важливість "стратегічного балансу у світі".

20 червня стало відомо, що під час візиту до Північної Кореї російський диктатор Володимир Путін і лідер КНДР Кім Чен Ин підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство. Він передбачає "негайне" надання взаємної допомоги в разі агресії проти однієї з країн.

У рамках поїздки до В'єтнаму Путін заявив, що не може виключати надання КНДР високоточної зброї нібито у відповідь на військову допомогу стан Заходу для України. Також диктатор розглядає можливість зміни ядерної доктрини РФ у відповідь на нібито дискусії на Заході щодо "зниження порогу для використання ядерної зброї та розробки менш потужної зброї".

Путін також розповідав, що необхідності залучати живу силу з Північної Кореї немає. Водночас Росія масово набирає найманців з усього світу для безпосередньої участі у війні проти України.

У Білому домі заявили, що країна-агресор Росія намагається зібрати коаліцію з іншими країнами, зокрема з КНДР, Іраном, Сирією та, певною мірою, з Китаєм.

Армія КНДР - що про неї відомо

Корейська народна армія - збройні сили Корейської Народно-Демократичної Республіки.

До складу КНА входять: органи військового управління, сухопутні війська, військово-повітряні та протиповітряні сили, військово-морські сили, з 2012 року - стратегічні ракетні війська, а також з 2017 року - спеціальні тактичні війська, пише Вікіпедія.

Загальна чисельність кадрових військовослужбовців у КНА становить, за різними оцінками, від 850 тис. до 1,2 млн осіб. У резерві налічується близько 4 млн осіб. Мобілізаційний резерв - 4,7 мільйона осіб, мобілізаційні ресурси - 6,2 мільйона осіб, а придатні до військової служби 10 мільйонів осіб.

Строкова служба в корейській народній армії триває 10 років для чоловіків і 5 років для жінок. Жінки в КНДР проходять строкову службу нарівні з чоловіками.

Переважна частина військ розташована в районі демілітаризованої зони на кордоні з Південною Кореєю.

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війна в Україні Кім Чен Ин Володимир Путін війна Росії та України
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