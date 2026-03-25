Келлог знайшов несподівану схожість між Зеленським і Трампом - що він сказав

Експосланець США Кіт Келлог оцінив стиль Зеленського та мужність українців.

Келлог порівняв Трампа і Зеленського

Коротко:

Келлог вважає, що Зеленський з Трампом схожі

Схожість проявляється в прямолінійності і жорсткості

Українці проявили мужність і зупинили російську військову машину

Президент України Володимир Зеленський має багато спільних рис із американським лідером Дональдом Трампом. Схожість між двома лідерами проявляється не лише у словах, а й у конкретних діях. Таку думку висловив колишній спецпосланець президента США з питань України Кіт Келлог в ефірі телеканалу Newsmax.

"Зеленський - крутий мужик. Він багато в чому схожий на президента Трампа. Він дуже прямий, дуже жорсткий - не за статурою, а за тим, ким він є, як він діє і як він говорить", - сказав Келлог. відео дня

Водночас він підкреслив, що війна Росії проти України - це не просто "бізнес-угода", а екзистенційна боротьба. Келлог, який неодноразово відвідував Україну та бував безпосередньо на лінії фронту, висловив захоплення мужністю українського народу.

"Я віддаю належне українцям. Те, що вони зробили за останні понад чотири роки, - вражає. Вони фактично зупинили російську військову машину. Я думаю, що з часом Путін просто має усвідомити, що не зможе виграти цю війну", - додав він.

Келлог порівняв Зеленського з Трампом - відео

Відставка Келлога - що відомо

Нагадаємо, у січні спецпредставник США в Україні Кіт Келлог оголосив про намір залишити посаду. За даними Reuters, його повноваження, відповідно до законодавства, закінчуються через 360 днів від призначення. Келлог вирішив піти через надмірну кількість чиновників у процесі та недостатнє визнання, що Росія гальмує мирні переговори.

Як повідомляв Главред, в адміністрації Трампа загострилося протистояння через стратегію щодо України. Президент дав міністру оборони Піту Гегсету повну свободу дій і обмежив вплив спецпредставника Кіта Келлога. Келлог відкрито підтримував Зеленського та критикував заяви Трампа про "непереможність Росії", що викликало конфлікт у Білому домі.

Крім цього, у січні Келлог назвав Володимира Зеленського впертим лідером із власною думкою та порівняв його з Авраамом Лінкольном.

Про персону: Кіт Келлог Кіт Келлог - американський державний службовець, генерал-лейтенант у відставці. У період першого президентства Дональда Трампа відповідав за питання оборонної політики, був відповідальним секретарем Ради з національної безпеки США, а в період з 13 по 20 лютого 2017 року виконував обов'язки радника американського президента з національної безпеки (після відставки Майкла Флінна). Ветеран Збройних сил США, колишній десантник. Учасник американських військових операцій у В'єтнамі, Гренаді (1983) та Іраку - Щит пустелі і Буря в пустелі (1990-1991), пише Вікіпедія. 3 лютого 2025 року був призначений спеціальним представником Сполучених Штатів щодо України та Росії. У ЗМІ Келлога називають "автором мирного плану Трампа" для завершення війни РФ проти України. Журналісти неодноразово писали, що цей план може передбачати збереження контролю Росії над окупованими українськими територіями і фактичне заморожування війни.

