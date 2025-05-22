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Катар подарував США літак за $400 млн - Трамп гнівно накинувся на журналіста

Руслана Заклінська
22 травня 2025, 03:33
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США прийняли від Катару Boeing 747 вартістю близько 400 млн доларів для президентських цілей.
Катар подарував США літак за $400 млн - Трамп гнівно накинувся на журналіста
Трамп агресивно відреагував на питання про катарський літак / Колаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, wikipedia.org

Коротко:

  • Катар подарував Трампу літак Boeing 747
  • США офіційно прийняли від Катару літак вартістю близько $400 млн
  • Трамп назвав його "жахливим" і "недостатньо розумним" журналіста NBC через запитання про літак

Сполучені Штати прийняли від Катару літак Boeing 747 вартістю близько 400 мільйонів доларів. Літак модернізують для використання у президентських цілях Дональда Трампа. Про це повідомив головний речник Пентагону Шон Парнелл у коментарі для The New York Times.

За його словами, Міністерство оборони офіційно прийняло літак, який подарував Трампу уряд Катару, дотримуючись усіх федеральних правил і норм. Наступним кроком буде швидка модернізація літака, щоб він міг виконувати функції нового Air Force One — літака Військово-повітряних сил США, на борту якого перебуває президент.

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Пентагон уже отримав завдання від Міністерства оборони розробити заходи безпеки та врахувати всі функціональні вимоги для літака, який використовуватиметься для перевезення президента. Водночас представники Пентагону визнають, що літак, який оцінюється експертами у приблизно 400 мільйонів доларів, потребує значного ремонту і технічних змін, перш ніж його можна буде вважати безпечним для перевезень Трампа.

"Будь-який цивільний літак потребуватиме значних модифікацій для цього... Виходячи з вказівок міністра, ми маємо позицію, і зараз ми розглядаємо, що потрібно для цього конкретного літака", - заявив міністр ВПС Трой Майнк.

Трамп образив журналіста

Під час зустрічі з президентом Південної Африки Дональд Трамп роздратувався через запитання журналіста про літак-подарунок від Катару, який можуть використати як Air Force One, пише CNN. Трамп різко перебив журналіста NBC та заявив: "Про що ви говорите? Знаєте, вам потрібно звідси забиратися. Яке це має відношення до катарського літака?"

Попри роздратування, Трамп назвав передачу літака Катаром "чудовою справою". Американський президент стверджує, що літак передали на баланс ВПС США, а не йому особисто.

Водночас він образив представника ЗМІ та виступив із критикою на адресу Браяна Робертса — голови правління та генерального директора компанії Comcast Corporation, якій належить телеканал NBC.

"Ви жахливий... Ви недостатньо розумні, аби бути репортером", - сказав Трамп.

У відповідь на ситуацію президент Рамафоса з гумором зауважив: "Вибачте, у мене немає літака, щоб дати вам". На це Трамп відповів: "Якби Південна Африка запропонувала реактивний літак — я б його взяв".

Згодом прессекретарка Білого дому Каролін Лівітт підтвердила інформацію, зазначивши, що передача літака від катарської королівської родини є "пожертвою нашій країні".

Катар подарував США літак за $400 млн - Трамп гнівно накинувся на журналіста
Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Заяви Дональда Трампа - останні новини

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що може відступити від мирних переговорів щодо війни в Україні, якщо не побачить прогресу. В інтерв'ю CNN він розповів про двогодинну розмову з Путіним, під час якої запитав, коли той "припинить це кровопролиття". Трамп вважає, що російський лідер хоче завершити війну, але в переговорах "задіяні великі его".

Також Трамп заявив, що поки не планує посилювати санкції проти Росії через війну в Україні, оскільки бачить шанс на прогрес у врегулюванні. Водночас він не виключив можливість нових санкцій у майбутньому.

Як повідомляв Главред, після розмови з Путіним Дональд Трамп заявив, що США не братимуть участі у мирних переговорах і не запроваджуватимуть нових санкцій проти РФ, що шокувало Зеленського та лідерів ЄС. Трамп назвав санкції "поганою ідеєю", бо, на його думку, Путін "хоче укласти угоду".

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