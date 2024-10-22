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Путін пішов на радикальні кроки: у США відповіли, чи небезпечний саміт БРІКС в РФ

Анна Косик
22 жовтня 2024, 19:55
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Проведення Росією саміту БРІКС має на меті продемонструвати зростаючий вплив незахідного світу.
Кирби, Путин
Путін намагається вийти із критичної економічної ситуації / Колаж: Главред, фото: U.S. Embassy and Consulates in Italy, скріншот

У Казані, що в країні-агресорі Росії розпочався саміт БРІКС, яку сформували Бразилія, Росія, Індія і Китай, пізніше додались Південно-Африканська Республіка, Іран, Єгипет, Ефіопія та Об’єднані Арабські Емірати.

На це об'єднання припадає 45% населення світу і 35% світової економіки, однак у Штатах не вбачають загрози для західних альянсів у проведенні цього саміту Росією.

Про це "Голосу Америки" розповів координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі. За його словами, занепокоєння відсутнє через критичну ситуацію для РФ.

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Росія стала настільки ізольованою країною на світовій арені, що кремлівський диктатор Володимир Путін буквально змушений йти на радикальні кроки, щоб хоч якось підтримувати свою валюту та воєнну економіку в цілому.

Путін пішов на радикальні кроки: у США відповіли, чи небезпечний саміт БРІКС в РФ
БРІКС / Інфографіка: Главред

Хто такий Джон Кірбі?

Джон Кірбі - контрадмірал Військово-морських сил США, координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США з травня 2022 року. Прессекретар Пентагону (2021—2022). Офіційний представник Державного департаменту США (2015—2017), пише Вікіпедія.

Організація БРІКС - що відомо

Нагадаємо, аналітик Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак пояснював, що ідея БРІКС – це, скоріше, противага Великій сімці, коли збираються лідери впливових країн і спільно виробляють політику.

Раніше також повідомлялося, що Туреччина офіційно подала заявку на вступ до організації БРІКС (членами якої є Бразилія, Росія, Індія, Китай, Південна Африка, ОАЕ, Іран, Єгипет та Ефіопія) через намір посилити свій глобальний вплив і налагодити нові зв'язки за межами своїх традиційних західних союзників.

Політичний експерт Віталій Кулик пояснювів, що намір Туреччини приєднатися до цього союзу обумовлений кількома факторами. По-перше, у Туреччини складні відносини з Євросоюзом – фактично зараз заблокована її інтеграція до ЄС. По-друге, в Анкари накопичилося багато запитань до колективного Заходу. По-третє, Туреччина фрондує по відношенню до ЄС, НАТО та Заходу в цілому і проводить політику, яка не узгоджується з її стратегічними партнерами по багатьох питаннях.

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