Сюрприз для вертольотів РФ: США вперше схвалили прямі поставки Stinger в Україну

США налагодять прямі поставки Stinger в Україну / Defense.gov/Marine Corps Lance Cpl. Elias Pimentel

Сполучені Штати вперше схвалили прямі поставки зенітних ракет Stinger в Україну.

Як пише військове видання Army Times, у вигляді Stinger виробництва Raytheon Technologies українські сили отримають інструмент для боротьби з російськими вертольотами, які використовуються для перевезення військ.

Відзначається, що американські зенітні ракети стануть частиною поставок обсягом 350 мільйонів доларів, схвалених президентом США Джо Байденом минулого тижня.

Зазначимо, що в роки "холодної війни" ЦРУ таємно постачало Stinger афганським партизанам, які борються з радянськими військами.

Країни Балтії також постачали українцям Stinger з січня, і для цього їм довелося отримати дозвіл США, вказала Army Times.

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Війна РФ проти України

Рано вранці 24 лютого Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.