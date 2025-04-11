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Як тарифна війна позначиться на Україні: Золотарьов назвав головну небезпеку

Анна Ярославська
11 квітня 2025, 12:50
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На тлі ризику зіткнення США та Китаю проблеми України не виглядають так, як у 2022 році.
Дональд Трамп, Андрей Золотарев
Питання України може відійти на задній план, попередив Андрій Золотарьов / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Як позначиться на Україні можливе зіткнення США і КНР
  • Чим обернеться зниження цін на нафту та обвал фондового ринку

Політолог, директор Аналітичного центру Третій сектор Андрій Золотарьов заявив, що тарифна війна президента США Дональда Трампа проти Китаю може відсунути "далеко на задній план" питання України.

За його словами, на тлі того, що можуть зіткнутися два гіганти, проблеми України не мають такого вигляду, як у 2022 році.

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"Поки що зниження цін на нафту, яке б'є по Росії, - це плюс для нас, при цьому попит на метал і аграрну продукцію не впав. Тобто для України, в принципі, нічого поганого не сталося. Тобто обвал на фондовому ринку для нашої країни не створив загроз. Однак у довгостроковій перспективі протистояння Китаю і США відштовхне нас на маргінез - буде не до України", - сказав Золотарьов у коментарі Главреду.

Нагадаємо, Андрій Золотарьов вважає, що Трамп запустив процес, наслідки якого він не прораховує. У разі оптимістичного сценарію США і Китай домовляться. За песимістичного сценарію світовій економіці загрожує "ідеальний шторм", а в 2028-2030 роках може початися гаряча війна.

Як тарифна війна позначиться на Україні: Золотарьов назвав головну небезпеку
Дональд Трамп / Інфографіка: Главред ​

Запровадження мит США - що відомо

Як повідомляв Главред, 2 квітня президент США Дональд Трамп анонсував запровадження мит, назвавши цю дату "Днем звільнення". За його словами, указ являє собою декларацію економічної незалежності. Найбільші мита запроваджено на товари з Камбоджі (49%), Лаосу (48%) і Мадагаскару (47%). Мита для Євросоюзу становлять 20%, для Китаю - 34%, для В'єтнаму - 46%. Загалом у списку понад 150 країн, але Росії в ньому немає.

4 квітня Китай у відповідь на широкомасштабні мита, які запровадив президент США Дональд Трамп, оголосив про додаткові торговельні обмеження на американські товари.

9 квітня Трамп оголосив про різке підвищення мита на китайські товари до 125% через недружню торговельну політику Пекіна. Водночас Сполучені Штати запропонували 90-денну паузу для зниження взаємних тарифів із понад 75 країнами.

Нові мита від США можуть бути вигідними Україні. Деталі розкрив фінансовий аналітик Віталій Шапран.

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Хто такий Андрій Золотарьов

Андрі́й Володи́мирович Золотарьо́в (нар. 15 травня 1965, Дніпропетровськ) — український політолог, керівник центру "Третій сектор". Політконсультант Олександра Рябченка (1994), Володимира Литвина (1994), Юлії Тимошенко (1996-97), повідомляє Вікіпедія.

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