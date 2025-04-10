'Путін принижує Трампа': Подоляк сказав, коли президенту США увірветься терпець через РФ

Російський диктатор Путін змушує американського президента Трампа грати в російську гру. Але скоро Трамп зрозуміє, що його принижують.

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Подоляк сказав, коли президенту США увірветься терпець через РФ/ колаж: Главред, фото: скрін, ОП

Основні тези Подоляка:

Трамп пропонує стратегію для мирного врегулювання, але його зусилля обнуляються діями Путіна

За кілька місяців президент США зрозуміє, що російський диктатор його принижує

Тоді США або змінять свою стратегію щодо РФ, або будуть змушені адаптуватися до "російської гри"

Країна-агресорка Росія накопичує ресурси і збільшує кількість атак дронами по Україні. Такі дії Кремля поступово будуть обнуляти репутацію президента США Дональда Трампа.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі YouTube-каналу "РБК-Україна". Він зазначив, що Трамп заявляв про свою готовність до участі в переговорах і пропонував свою стратегію для мирного врегулювання, проте такі спроби нейтралізуються діями російського диктатора Володимира Путіна, адже глава Кремля намагається продовжити військову ескалацію.

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"Все, що говорить Трамп, що він готовий домовитися, що він запропонував щось, що його стратегія абсолютно дієва, Путін це все обнуляє", – зазначає Подоляк.

За його словами, такі дії Росії не можуть залишитися без відповіді. Подоляк переконаний, що зрештою США будуть змушені змінити свою стратегію щодо Росії. Зокрема, Сполучені Штати можуть реалізувати концепцію жорсткого примусу до РФ, яка включатиме у себе значні санкції і нарощування військових можливостей України, щоб вона могла ще потужніше бити по РФ.

"Рано чи пізно ти маєш прийти до конкретного розуміння, що тебе принижують раз за разом. Робить це винятково Росія. Це робить Росія свідомо. Путін абсолютно щиро вкладається в те, щоб примусити Трампа, ще затягнувши час, грати в російську гру, але водночас обнуляючи його репутацію", – наголосив Подоляк.

Радник керівника Офісу президента вважає, що терпець Трампа може увірватися найближчими місяцями, "психологічний дедлайн" для США може настати в середині-наприкінці травня. До цього часу усі зрозуміють, що Путін принижує Трампа.

"Це питання місяців. Тобто до середини-кінця травня вже буде зрозуміло, що це не працює", – наголосив він.

Подоляк спрогнозував, що після цього США або змінять свою стратегію щодо РФ, або будуть змушені повністю адаптуватися до "російської гри". Але другий варіант абсолютно не відповідає психотипу Трампа.

Переговори США і Росії щодо завершення війни – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, політолог назвав головний страх президента США. Трамп поблажливий до Путіна. Рейтерович пояснив, у чому причина такого поблажливого ставлення Трампа до Путіна.

Також раніше повідомлялося, що РФ і США проведуть нові переговори в Стамбулі, на порядку денному України немає. Питання війни Росії проти України на порядку денному не буде.

Нагадаємо, повідомлялося, що Путін не зможе продовжувати бойові дії – США придумали, як добити режим РФ. У Росії вже багато компаній закрилися з мінусом, пояснює експерт.

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Хто такий Михайло Подоляк Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

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