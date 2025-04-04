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Жорсткий удар по Трампу: Китай запроваджує додаткові мита для США

Марія Николишин
4 квітня 2025, 13:40
541
Нові тарифи почнуть діяти вже з 10 квітня.
Жорсткий удар по Трампу: Китай запроваджує додаткові мита для США
Китай вводить мита для США / колаж: Главред, фото: Офіс президента, Вікіпедія

Коротко:

  • Китай вводить додаткові мита для США
  • Вони сягатимуть 34%
  • Китай також додав 11 організацій США до списку "ненадійних суб'єктів"

У п'ятницю, 4 березня, Китай оголосив про введення додаткових тарифів і обмежень проти американських товарів у відповідь на масштабні мита, запроваджені президентом США Дональдом Трампом. Про це пише Reuters.

Міністерство фінансів заявило, що з 10 квітня запровадить додаткові тарифи в розмірі 34% на всі американські товари.

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Пекін також оголосив про контроль над експортом середніх і важких рідкоземельних металів до Сполучених Штатів, що набуває чинності 4 квітня.

"Метою запровадження урядом Китаю експортного контролю за відповідними товарами, відповідно до закону, є кращий захист національної безпеки та інтересів, а також виконання міжнародних зобов'язань, таких як нерозповсюдження", - йдеться в заяві Міністерства торгівлі КНР.

Там також додали 11 організацій США до списку "ненадійних суб'єктів".

Запровадження мит США - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, 3 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про введення нових взаємних тарифів з іншими країнами. Під час свого виступу президент США показав таблицю з усіма взаємними митами, які США введуть проти інших країн.

Міністерка економіки Юлія Свириденко повідомила, що адміністрація Дональда Трампа запровадила 10% мита проти українських товарів. За її словами, в України все ще є шанси домовитись на інші умови — американська заява чітко говорить про таку можливість.

Водночас, політолог, викладач КНУ ім. Шевченка Петро Олещук заявив, що рішення Дональда Трампа про запровадження мит розпалює глобальну торговельну війну, яка не лише змінює економічні баланси, а й руйнує усталений світовий порядок, послаблюючи лідерство США та розколюючи Захід.

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Що потрібно знати про Reuters?

"Ройтерз" (англ. Reuters) - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.

Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття

У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

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