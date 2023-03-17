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Як Кадиров підвів Путіна: В'ятрович розповів про сумне майбутнє диктатора

17 березня 2023, 09:31
Правління Рамзана Кадирова - ганебна сторінка історії для Чечні, впевнений Володимир В'ятрович.
Рамазан Кадиров Володимир Втярович
В'ятрович розповів про сумне майбутнє Кадирова / скріншот YouTube, УНІАН

Чеченський диктатор Рамзан Кадиров без Путіна не має ніякої сили, а в майбутньому республіка піде з-під його контролю, вважає історик, народний депутат України, колишній глава Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.

Під час чату на Главреді він зазначив, що правління Кадирова - ганебна сторінка історії для Чечні.

"Упевнений, що ганебна сторінка, коли цю горду країну очолював відвертий колабораціоніст, відійде в минуле і буде вивчатися чеченськими дітьми як приклад того, що ніколи не повинно повторитися", - підкреслив нардеп.

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Також В'ятрович зазначив, що ослаблення підтримки Кадирова в Кремлі врешті-решт розбалансує і так тендітні позиції, на яких він нібито тримається в самій Чечні.

Хто такий Володимир В'ятрович

Володимир В'ятрович - історик, публіцист, політик, громадський діяч, доктор філософії (кандидат історичних наук), народний депутат України IX скликання.

Був головою Українського інституту національної пам'яті (з 25 березня 2014 року по 18 вересня 2019-го), головою вченої ради Центру досліджень визвольного руху (Львів), членом наглядової ради Національного музею-меморіалу жертв окупаційних режимів "Тюрма на Лонцького", екс-директор архіву Служби безпеки України (2008-2010 роки), пише Вікіпедія.

"Все це відбудеться досить скоро, враховуючи те, що Кадиров не виконав тих функцій, які покладав на нього Путін. Слово "кадирівці" ще рік тому звучало дуже страшно, зокрема, для багатьох українців. А зараз вже не чути цих "славних російських яничарів", які нібито повинні були залякати самою своєю присутністю на лінії фронту. Зараз їх місце займають вагнерівці, потім знайдуть ще когось іншого, проведуть якийсь ребрендинг, щоб поширювати байки для залякування",-пояснив історик.

За його словами, для Кадирова це погані новини.

"Тому, що він підкреслював свою роль, свої особливі можливості використовувати вплив Путіна собі на користь, тому що у нього є дуже сильні собаки, готові воювати за Путіна. 2022 рік показав, що армія Кадирова як частина другої армії світу – це великий міф", - підсумував В'ятрович.

Хвороби Кадирова

Раніше глава Кабінету Міністрів Чеченської республіки Ічкерія за кордоном Ахмед Закаєв розповів, що Кадиров став залежним від ліків, які він вживає вже протягом 15 років. За словами Закаєва, Кадиров хворий і вже став наркозалежним. Він стверджує, що надактивність глави Чечні підтримувалася якимись енергетичними таблетками, які "надалі дадуть про себе знати".

Російсько-ізраїльський підприємець і громадський діяч Леонід Невзлін зазначав, що Кадирова могли отруїти. У нього почалися серйозні проблеми з нирками, що може бути симптомом отруєння. Невзлін розповів, що на лікування Кадиров навіть поїхав в Об'єднані Арабські Емірати, а коли приїжджає в Чечню, то з ним туди їде лікар з ОАЕ.

Пізніше Кадиров після чуток про своє серйозне захворювання вперше з'явився на людях. При цьому у нього на руці був помічений медичний прилад. Як пишуть ЗМІ, 3 березня Кадиров брав участь у зустрічі з ватажком бойовиків "ДНР" Денисом Пушиліним.

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Автор: Сергій Кущ
Рамзан Кадиров Володимир В'ятрович
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