У російському МЗС висловилися про можливість нових переговорів і тепер хочуть "спілкуватися з Україною напряму".

У РФ знову клянчать переговори з Україною/ Офіс президента, УНІАН

Російська сторона знову заговорила про проведення переговорів з Україною щодо війни. Але цього разу представники країни-агресорки хочуть "прямих переговорів без участі посередників".

Про це сказав директор другого департаменту країн СНД МЗС Росії Олексій Поліщук, даючи інтерв’ю пропагандистському інформаційному агентству РФ. Він вважає нібито прямі переговори без посередників – це "найкращий варіант".

"Якщо й коли ці контакти відновляться, то вони, швидше за все, також будуть прямими. І це було б найкращим варіантом", – каже представник країни-злочинця Росії.

Поліщук почав скаржитися, нібито західні посередники "часто переслідують власні цілі", і тому, мовляв, переговори "заходять не туди". Він звинуватив Захід у "переслідуванні власних політичних та економічних інтересів", а не прагненні завершити війну.

Раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк пояснив, чому Росія клянчить в України "перемовини". Він зазначає, що Україні не потрібні перемовини з агресором Росією, яка вторглася на чужу територію і вбиває людей. Москві потрібен діалог, щоб спробувати зняти з себе відповідальність за масові злочини, зафіксувати "лінію розмежування" для оновлення своєї армії і отримання оперативної паузи.

Нагадаємо, колишній командувач американськими військами в Європі генерал Бен Ходжес наголосив, що росіяни не здалися і не змінили своїх планів щодо війни проти України, тому переговори з країною-агресором не мають сенсу, війну потрібно закінчити на полі бою.

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