"Це дозволить перейти до переговорів": держсекретар США назвав найкоротший шлях до завершення війни

Вимоги країни-агресорки Росії "визнати нові територіальні реалії" є неприйнятними, наголосив Блінкен.

Держсекретар США Блінкен назвав найкоротший шлях до завершення війни/ УНІАН, 93 ОМБр Холодний Яр

Найкоротшим шляхом до завершення війни і переходу до дипломатії є успіхи України на фронті. Тому США та інші держави забезпечують Україну зброєю, щоб вона могла ефективно давати відсіч російським окупантам на полі бою.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен під час спільного брифінгу з міністром закордонних справ Великої Британії Джеймсом Клеверлі. За його словами, завдяки успіхам української сторони можливо вдасться дійти до переговорів.

"Найшвидший шлях досягти стійкого завершення цієї війни, дійти до дипломатії, до переговорів – це посилити Україну на полі бою. Це саме те, що ми робимо", – заявив Блінкен.

Він також наголосив на неприйнятності заяв країни-агресорки Росії, яка просила "визнати нові територіальні реалії".

"Російські вимоги до України визнати нові територіальні реалії є неприйнятними та не дозволяють налагодити переговорний процес", – наголосив Блінкен.

Нагадаємо, військовий експерт Михайло Жирохов зазначав, що фаза війни в Україні, яка триває зараз, не є вирішальною. Лише за результатами боїв навесні та влітку можна буде сказати, завершуватиметься війна, продовжуватиметься чи перейде в іншу фазу.

Раніше повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін може заявити про другу хвилю мобілізації або оголосити війну Україні найближчими днями. Можливо, це станеться вже сьогодні, 18 січня. Такий розвиток подій не виключають в американському Інституті вивчення війни (ISW).

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