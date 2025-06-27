Весілля переносили через Путіна: син хворого Кадирова одружується

Інформацію про весілля сина Кадирова підтвердила і його сестра.

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Переносили через Путіна: син хворого Кадирова одружується / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube

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Весілля довелося переносити

Для події обрали важливу дату

У Чечні 27 червня відзначають офіційне весілля 17-річного сина Рамзана Кадирова - Адама Кадирова.

За інформацією ЗМІ, захід відбувається в перший день місяця Мухаррама (мусульманський Новий рік цього року настав 26 червня). Запрошення на церемонію отримали, зокрема, і високопоставлені представники з країн Близького Сходу.

відео дня

Підготовка до церемонії Адама Кадирова почалася кілька місяців тому, і за задумом чеченської влади, весілля третього сина Кадирова мало стати грандіозною подією, зокрема і в політичному плані.

Інформацію про весілля сина Кадирова підтвердила і його сестра.

Публікація дочки Кадирова в соцмережах / Фото: скріншот

Однак дата весілля переносилася щонайменше один раз - насамперед це пов'язано зі спробами глави Чечні домогтися для свого третього сина зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.

Як Адам Кадиров став мемом

Адаму Кадирову почали вручати нагороди, після того як він побив у слідчому ізоляторі обвинуваченого в спаленні Корану Микиту Журавеля. Відеозапис побиття опублікував Рамзан Кадиров, заявивши, що син "правильно зробив".

Спочатку Адаму Кадирову присвоїли звання Героя Чечні, оголосили його героєм усіх мусульман, потім йому вручили ордени "За заслуги перед Карачаєво-Черкесією", "За заслуги перед Уммою" I ступеня, "За заслуги перед Кабардино-Балкарською Республікою", "Дуслик" (другий за значимістю орден Татарстану). Разом із двома братами Адам Кадиров отримав вищий орден парламенту Чечні "Даймехкан Сій".

На початку листопада минулого року стало відомо, що Адам Кадиров призначений на посаду керівника служби безпеки глави Чечні.

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