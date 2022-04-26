Путін збрехав Ердогану, що в Маріуполі не ведуться бойові дії/ Reuters

Російський президент Володимир Путін збрехав президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану про те, що нібито в Маріуполі бойові дії зараз уже не ведуться.

Він заявив, нібито місто повністю захоплене російськими військовими. Про це зазначається у повідомленні Кремля у вівторок, 26 квітня.

Зазначається, що Ердоган під час телефонної розмови з російським диктатором поцікавився, яка зараз ситуація в Маріуполі. На що Путін йому відповів, що нібито місто уже "звільнене" армією РФ і "бойові дії там не ведуться".

Крім цього, російський президент озвучив, що нібито київська влада повинна віддати наказ українським військовим, які заблоковані на території заводу Азовсталь, щоб ті склали зброю. За словами президента країни-агресорки, військовополоненим нібито "гарантується життя, медична допомога та поводження відповідно до міжнародно-правових норм".

Нагадаємо, радник керівника ОП Олексій Арестович 26 квітня заявляв, що росіяни продовжують атакувати район заводу Азовсталь, де перебувають захисники України.

Раніше радник голови ОП України Михайло Подоляк заявив, що Росія поширює брехню про нібито захоплення всього Маріуполя. В РФ через два місяці після широкомасштабного вторгнення в Україну вже активно говорять, що нібито "захопили" Маріуполь на Донеччині, але лише без Азовсталі. Проте територія цього металургійного комбінату займає п'яту частину території міста, наголосив Подоляк.

Також раніше військовий експерт розповів, чому Путін відмовився штурмувати Азовсталь. Російські окупанти аж ніяк не можуть остаточно і конкретно впоратися із запеклим опором бійців полку "Азов", каже військовий експерт Олег Жданов.

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