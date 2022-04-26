УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Путін збрехав Ердогану, що в Маріуполі не ведуться бойові дії

26 квітня 2022, 18:47

Російський диктатор заявив, нібито місто уже повністю захоплене армією РФ.

Путін збрехав Ердогану, що в Маріуполі не ведуться бойові дії/ Reuters

Російський президент Володимир Путін збрехав президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану про те, що нібито в Маріуполі бойові дії зараз уже не ведуться.

Він заявив, нібито місто повністю захоплене російськими військовими. Про це зазначається у повідомленні Кремля у вівторок, 26 квітня.

Зазначається, що Ердоган під час телефонної розмови з російським диктатором поцікавився, яка зараз ситуація в Маріуполі. На що Путін йому відповів, що нібито місто уже "звільнене" армією РФ і "бойові дії там не ведуться".

Крім цього, російський президент озвучив, що нібито київська влада повинна віддати наказ українським військовим, які заблоковані на території заводу Азовсталь, щоб ті склали зброю. За словами президента країни-агресорки, військовополоненим нібито "гарантується життя, медична допомога та поводження відповідно до міжнародно-правових норм".

Нагадаємо, радник керівника ОП Олексій Арестович 26 квітня заявляв, що росіяни продовжують атакувати район заводу Азовсталь, де перебувають захисники України.

Раніше радник голови ОП України Михайло Подоляк заявив, що Росія поширює брехню про нібито захоплення всього Маріуполя. В РФ через два місяці після широкомасштабного вторгнення в Україну вже активно говорять, що нібито "захопили" Маріуполь на Донеччині, але лише без Азовсталі. Проте територія цього металургійного комбінату займає п'яту частину території міста, наголосив Подоляк.

Також раніше військовий експерт розповів, чому Путін відмовився штурмувати Азовсталь. Російські окупанти аж ніяк не можуть остаточно і конкретно впоратися із запеклим опором бійців полку "Азов", каже військовий експерт Олег Жданов.

Читайте також:

viber
війна в Україні новини Маріуполя Оборона Маріуполя Володимир Путін вторгнення Росії Реджеп Тайїп Ердоган Маріуполь
Реклама
Популярне
Україну атакують грози і небезпечне явище після ВеликодняУкраїну атакують грози і небезпечне явище після Великодня Буде нова битва за Київ: астролог назвала небезпечний період і гороскоп для УкраїниБуде нова битва за Київ: астролог назвала небезпечний період і гороскоп для України Почалися найважчі бої: астролог склав гороскоп для України і назвав дати завершення війниПочалися найважчі бої: астролог склав гороскоп для України і назвав дати завершення війни Народження спадкоємця Путіна: з'явився несподіваний прогноз про кінець війни та розвал РФНародження спадкоємця Путіна: з'явився несподіваний прогноз про кінець війни та розвал РФ "Хочеться кричати": в Одесі російська ракета вбила молоду дівчину і її 3-річну дочку"Хочеться кричати": в Одесі російська ракета вбила молоду дівчину і її 3-річну дочку
Підтримайте Главред

Останні новини

19:22

Росія готує ракетний удар по Придністров’ю – українська розвідка

18:53

Навіщо Росії Україна і чим закінчиться війна – чат із Володимиром В'ятровичем

18:47

Путін збрехав Ердогану, що в Маріуполі не ведуться бойові діїВідео

18:46

Ердоган зателефонував Путіну і запропонував організувати зустріч із Зеленським у СтамбуліВідео

18:29

Ведмедю вирвали зуби: як бункерний фюрер перекреслив майбутнє РосіїПогляд

Реклама
18:05

Фронт на Одещині та відведення уваги від Маріуполя: в РНБО назвали мету провокації РФ у Придністров'їВідео

18:04

У Херсоні окупанти представили нового мера та губернатора: що про них відомоВідео

17:56

Принц Темряви зробив гучну заяву: Оззі Осборн прихистить українських біженців

17:37

Щедрі подарунки долі і неймовірне везіння: трьом знакам крупно підфартить в сонячне затемнення 30 Квітня

17:35

Тіна Кароль розповіла про заборону в'їзду в РФ: я туди і не збираласяВідео

17:21

У РФ відповіли на пропозицію України провести переговори в Маріуполі

17:11

Спецкор ТСН на 1+1 Наталя Нагорна отримала нагороду у Литві

16:58

Гороскоп на травень 2022 для Дів: великий прибуток, яскраве особисте життя і підвищення на роботіВідео

16:57

Алігатору "вибили ікла": десантники ЗСУ знищили ударний вертоліт РФВідео

16:55

ЗСУ підуть у контрнаступ на війська РФ, як тільки Захід надасть важке озброєння - АрестовичВідео

16:54

Українська акторка оголосила себе "мером" одного з міст на ЗапоріжжіВідео

16:50

Актриса "Сватів" розповіла, як відреагували її колеги на напад Росії на УкраїнуВідео

16:41

Місячний посівний календар на травень 2022: найкращі дні для садово-городніх робіт

16:34

Нові цілі для рашистів: Данілов назвав країни, які знаходяться під прицілом РФВідео

16:29

"Ми пишаємося, що ми росіяни": Гордон показав треш, який відбувається в російській глибинціВідео

Реклама
16:26

Через санкції партнерів України завантаженість портів рф впала на третину – Кубраков

16:17

Ураза-байрам 2022: дата, традиції та привітання до свята мусульман

16:08

Стратегія Путіна провалилася: чого чекати УкраїніПогляд

16:02

Квіти будуть великими та переживуть посушливе літо: як застосувати дріжджі в якості добрива

15:55

Сонячне затемнення в квітні 2022: коли відбудеться і чого від нього очікувати

15:49

Моторошна травма хребта: колишній друг Путіна розповів про здоров'я президента РФВідео

15:45

"Фейкова країна і фейкові перемоги": Подоляк викрив брехню РФ про "взяття" МаріуполяВідео

15:42

"Твоє обличчя, коли обміняв батю на Берци": Потап показав задоволених людей, які отримали жалюгідну компенсацію від Росії

15:41

"Безграмотна похмура орда в лаптях": Невзоров розвіяв міф про "велич" Росії

15:20

Вибухи у Затоці та "ПМР": РФ готує Придністров'ю сценарій ДонбасуВідео

15:19

"Русня зґвалтувала наш дім": шеф-редактор Орла і Решки показала зруйнований рашистами житло в ІрпеніВідео

15:14

Захід не здасть Україну: експерт назвав умову перемоги у війні з РФВідео

15:05

Для росіян закривають турецькі курорти - ЗМІ

14:54

РФ завдала удару по Одеській області: потрапили в міст через Дністровський лиманВідео

14:51

"Ми в шоці від вашої сили духу": Ірена Карпа розповіла, в якому захваті французькі генерали від ВСУВідео

14:51

Гороскоп на травень 2022 року для Левів: велике кохання, прибуток і багато радощів життяВідео

14:23

Бійня в дитсадку: у РФ чоловік розстріляв дітей і виховательку

14:12

Поки живий Путін, Росія ні про що не пошкодуєПогляд

13:57

Обкласти податками та запровадити квоти: Польща запропонувала вдарити по нафті та газу РФВідео

13:32

Осадча серйозно поставилася до ідеї Горбунова усиновити дитину - пара вже дізнається про процедуру

Реклама
13:30

Окупанти змушують жінок шпигувати за ЗСУ і погрожують розстрілювати дітейВідео

13:01

"І все буде добре": підсумки благодійного великоднього концерту гурту "Океан Ельзи"

12:59

Хлопчик і дівчинка потрапили під обстріл: у Донецькій області рашисти вбили двох дітей

12:49

3-річна зірка соцмереж і учасник Голосу країни-12 заспівали з гуртом Океан Ельзи у київському метроВідео

12:40

За два місяці війни в Україні Росія втратила танків на два роки вперед - WSJ

12:05

Чому Україна ризикує назавжди потрапити до боргової ямиПогляд

11:53

У РФ насмішили розміром подачки вдовам знищених в Україні рашистівВідео

11:53

Україна має право атакувати територію Росії - міністр оборони Британії

11:37

Ракета дістане до Воронежа: США передають Україні РСЗВ-"вбивці Іскандерів"Відео

11:28

Десятки "двохсотих", техніка і навіть трофей: окупантам влаштували "гарячий прийом" під ЗапоріжжямВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти