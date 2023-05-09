"Змінили правила гри" в Україні: в Ірані цинічно похвалилися ефективністю "Шахедів"

В іранському Міноборони почали гордо заявляти, нібито "популярність їхньої зброї дуже зросла".

https://glavred.net/world/izmenili-pravila-igry-v-ukraine-v-irane-cinichno-pohvastalis-effektivnostyu-shahedov-10468801.html Посилання скопійоване

Іран після обстрілів України "Шахедами" похизувався ефективністю своєї зброї/ колаж: Главред, фото: Telegram, УНІАН

У Міноборони Ірану цинічно заявили, нібито минулого року "ефективність зброї іранського виробництва стала зрозумілою усьому світу". Про це заявив глава відділу зовнішніх зв'язків іранського оборонного відомства Хамзех Галандарі в інтерв'ю іранському виданню IRNA. Найімовірніше, він говорив про факт застосування країною-агресоркою Росією у війні проти України іранських дронів-камікадзе Shahed.

Галандарі розплився у позитивних характеристиках іранської зброї і наголосив, нібито зараз виробництво озброєння у його країні "перебуває на технологічній передовій".

"Світ був здивований, побачивши, що країна, яка була повністю в біді у всіх сферах і якій був заборонений доступ до будь-яких технологій, зараз досягла такого рівня, коли вона перебуває на технологічній передовій, а її зброя, як кажуть ЗМІ," змінює правила гри", – заявив чиновник іранського Міноборони.

відео дня

При цьому іранський чиновник зазначив, нібито Іран постачає зброю іншим державам не лиши через фінансову вигоду, а й "через свої релігійні та революційні міркування".

Галандарі не уточнив, що саме має на увазі. Проте відомо, що іранська зброя почала бути під пильним поглядом засобів масової інформації саме після того, як країна-агресорка РФ почала масово застосовувати іранські дрони-камікадзе Shahed для обстрілів території України. У Тегерані заявляли, нібито вони ще до повномасштабного вторгнення РФ в Україну передали Москві обмежену кількість таких безпілотників, проте ЗМІ вже не раз повідомляли, що Росія продовжує отримувати таку зброю з Ірану.

Масована атака дронів на Україну у ніч на 8 травня

Вночі 8 травня в Києві пролунали потужні вибухи. Російські окупанти атакували столицю України дронами. Внаслідок нічної атаки є постраждалі. Повідомлялося, що внаслідок падіння уламків у столиці є пошкоджені будинки, дорожнє покриття, автомобілі.

Після цього стало відомо, що уламки одного з безпілотників пробили стіну в житловому будинку Святошинського району Києва. Крім цього, уламки пошкодили також припарковані поруч автомобілі та проїжджу частину. Через падіння частин дрона п’ятеро осіб були травмовані.

Сили протиповітряної оборони повідомили, що у ніч на 8 травня знищили всі 35 дронів-камікадзе типу Shahed-131/136 іранського виробництва, якими ворог атакував нашу країну. Всі ці БПЛА російські загарбники запускали в бік української столиці.

Крім цього, вночі російські окупанти атакували Одеську область ракетами типу Х-22. Ракети окупанти направили по складу одного з продовольчих підприємств і по рекреаційній зоні на Чорноморському узбережжі.

Дивіться відео про те, що екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко розповів про те, як ЗСУ збивають ударні дрони РФ:

Вас також може зацікавити: