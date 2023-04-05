З вікон валить чорний густий дим: у Москві спалахнула будівля Міноборони РФ

Надзвичайні служби присвоїли пожежі другий ступінь складності. Пропагандисти запевняють - всьому виною проводка.

У Москві горить будівля Міноборони РФ / скріншот з відео

У Москві спалахнула будівля Міноборони на вулиці Знам'янка, 19. Про це повідомляють російські пропагандисти. Відео вже розлетілося в Мережі.

Російські пропагандисти стверджують, що пожежа сталася в кабінеті на 5 поверсі в одній з будівель Міністерства оборони РФ. На місце події одразу прибули екстрені служби.

Пожежі присвоїли другий рівень складності. На відео, яке поширилося в Мережі, видно, що з будівлі валить чорний густий дим.

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У Москві горить будівля Міноборони РФ / скріншот з відео

Пізніше пропагандисти заявили, що пожежа нібито спалахнула через "аварійний режим електромережі". Там стверджують, що всьому виною чайник.

У Москві горить будівля Міноборони РФ / скріншот з відео

Раніше повідомлялося, що в тимчасово окупованому Джанкої у Криму стався вибух, який знищив крилаті ракети Калібр, що транспортувалися залізницею. Пізніше стало відомо, що в основному удар припав на залізничну інфраструктуру: постраждали локомотивне депо, будівля охорони вокзалу, товарно-матеріальний і паливний склади.

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області вранці у четвер, 23 березня, підірвали автомобіль місцевого колаборанта, колишнього поліцейського Сергія Сковирка. В авто спрацював саморобний вибуховий пристрій. Колаборант потрапив до лікарні.

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