"Шойгу проговорився": Ейдман розповів про надідею Путіна в Україні

Володимир Путін, Сергій Шойгу / скріншот

Російський диктатор Володимир Путін вже давно неадекватний і одержимий параноїдальною ідеєю відновлення СРСР.

В чаті на Главреді соціолог, публіцист, автор книг ("Система Путіна", "Нова національна ідея Путіна" та ін.) Ігор Ейдман розповів, що таку ідею переслідує і міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

"Нещодавно Шойгу проговорився, що вже в 1992 році, коли Росія втручалася в ситуацію в Грузії на боці Південної Осетії, вони вважали, що СРСР буде відновлений. Тобто російська влада прагнула і прагне відтворити радянську імперію - не як суспільно-політичний лад, а саме як імперію, конгломерат земель і народів, які були підкорені цією імперією і об'єднані. Це - надідея всього путінського режиму, і він її реалізує", - пояснив експерт.

За словами Ейдмана, Україна - ключова країна в плані Путіна.

"А як цю ідею можна реалізувати без захоплення України? Україна - це республіка №2 серед республік колишнього СРСР за розміром території, кількістю населення, економіці. Тому в Кремлі хочуть її захопити. За тими публікаціями, які відразу після початку агресії 24 лютого стали з'являтися в російській пресі, зрозуміло, що ідея полягала в тому, щоб захопити Україну, поставити там свою маріонетку, а потім зібрати білоруського Лукашенка і маріонетку, поставлену в Україні, в Москві і зафіксувати створення нової імперії – путінської. Такий був план, але він провалився", - вважає Ейдман.

За словами експерта, саме ця ідея і жене Путіна на війну.

"Поки Путін і його соратники при владі, нічого не зміниться. І Путін намагатиметься воювати, поки не зазнає нищівної поразки", - підсумував експерт.

Нагадаємо, Ейдман вважає, що Путін не завдаватиме ядерних ударів по Україні. Але якщо це все ж трапитися, то він оголосить ядерну війну Заходу.

"Думаю, Путін не завдаватиме ядерних ударів по Україні. Якщо він і зважиться на подібний крок, то це буде ядерна війна проти Заходу. Оскільки Путін переконаний, що головна загроза для нього і Росії – це Захід, США. Якщо Путін зрозуміє, що він фатально програє, то він може просто спробувати забрати з собою весь світ, на що він неодноразово натякав, тобто розв'язати наостанок ядерну війну", - пояснив експерт.

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