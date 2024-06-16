Італія пообіцяла Україні нову допомогу: Таяні зробив несподівану заяву на саміті

Європейські країни не беруть участі в кредиті ​на 50 мільярдів доларів від заморожених російських активів, який мають передати Україні, сказала Джорджа Мелоні.

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Італія відзначилась приємностями на саміті миру / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот з відео

Італія готова надіслати новий пакет військової допомоги Україні. Про це на Саміті миру заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні і запросив президента України Володимир Зеленського відвідати його країну.

Таяні підкреслив, що Україна може завжди розраховувати на підтримку його держави. Водночас міністр розкритикував агресію російського лідера Володимира Путіна.

"Італія зацікавлена в тому, щоб ми не втрачали Україну з центру поля зору. На жаль, Путін не показує позитивних ознак прагнення до миру... Пане Зеленський, приїжджайте до нас в Італію. Ми готові надіслати також новий пакет збройної допомоги, але ми будемо підтримувати також і відновлення України. Розраховуйте на нас, розраховуйте на Італію", - наголосив очільник МЗС Італії. відео дня

Хто профінансує кредит Україні на 50 млрд доларів з активів РФ

На пресконференції після саміту лідерів G7 очільниця уряду Італії Джорджа Мелоні заявила, що країни Євросоюзу наразі не беруть участі в кредиті на 50 мільярдів доларів, який G7 планує надати Україні з доходів від заморожених російських активів.

"Сполучені Штати, а також Канада, Велика Британія та, ймовірно, Японія, в межах своїх конституційних обмежень, уже оголосили (і нададуть) кредит (Україні – Главред) у розмірі близько $50 мільярдів", - розповіла Мелоні на пресконференції за підсумками саміту лідерів G7, пише Reuters.

Загалом, заморожено близько 260 мільярдів євро російських активів. Близько 190 мільярдів євро активів РФ зберігається в Euroclear, що робить ЄС ключовим гравцем у будь-якому плані використання цих коштів. Крім цього, США володіють активами Росії на суму приблизно 5 мільярдів доларів.

Що відомо про саміт миру / Інфографіка: Главред

Глобальний саміт миру у Швейцарії - що про нього відомо 15-16 червня відбудеться перший Саміт миру для України. Місцем його проведення стане Бюргеншток, розташований неподалік від швейцарського міста Люцерн. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що до участі запрошені та очікуються глави держав і урядів з усіх континентів. "Я впевнений, що кожна миролюбна країна зацікавлена взяти участь у саміті, адже це має важливе значення не лише для України. Йдеться про глобальну роль кожної країни, а також про справжню повагу до міжнародного права та мирного співіснування в усьому світі", - заявив глава держави. На саміті мають обговорити формулу Зеленського - завершення війни України та РФ на умовах Києва. Росія має вивести свої війська і понести відповідальність за злочини. Країна-агресор Росія також планує зірвати "саміт миру" влітку. Згідно з даними розвідки, у Росії є відповідний план, який уже було передано західним лідерам і спецслужбам.

Саміт миру у Швейцарії - останні новини за темою

Як повідомляв Главред, на саміті миру у Швейцарії беруть участь 101 країна і міжнародні організації, заявив президент України Володимир Зеленський. Президент наголосив, що Україна ніколи не хотіла цієї війни, єдиний, хто її хотів, - це Путін.

Також канцлер Німеччини Олаф Шольц підкреслив, що перемир'я без серйозних переговорів і встановлення справедливого миру може призвести до нового замороженого конфлікту, що буде загрозливим для всіх.

Крім цього, президент України Володимир Зеленський зазначив, що відсутність Росії на саміті пояснюється її небажанням сприяти миру. Коли план дій погодять усі представники країн, тоді його передадуть РФ, щоб на другому саміті миру зафіксувати "реальний кінець війни".

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