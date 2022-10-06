Істерика і виття: у Москві сказилися через пропозицію Зеленського про превентивний удар

У РФ відреагували на заяву Володимира Зеленського / Колаж Офіс президента, Reuters

У РФ істерично відреагували на пропозицію президента Володимира Зеленського про необхідність унеможливити ядерний шантаж РФ.

Зокрема, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков в інтерв'ю пропагандистам з РІА Новості заявив, що на заяву Зеленського про превентивний удар "повинні звернути увагу всі країни світу".

"США, Великобританія де-факто керують діяльністю Києва, і тому вони повинні нести відповідальність за заяви Зеленського", - голосить посіпака Путіна.

При цьому він не забув перебрехати заяву президента України, приписавши йому нібито заклик до початку ядерної війни: "Заяви Зеленського - ніщо інше, як заклик до початку світової війни".

У МЗС РФ вважають, що "Захід розпалює ядерну війну, неврівноважений Зеленський перетворився на монстра, його руками можуть знищити планету".

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив про те, що НАТО має унеможливити застосування РФ ядерної зброї.

На його думку, необхідно відповісти на ядерний шантаж РФ превентивним ударом. Про це він заявив в ході онлайн-конференції в австралійському Інституті Лоуї.

Глава держави переконаний в тому, що НАТО має переглянути застосування свого тиску по відношенню до ядерного шантажу РФ.

Ядерний шантаж РФ

Раніше повідомлялося про те, що в разі застосування ядерної зброї у війні з Україною Росія може отримати ядерний удар у відповідь. У відповідь ядерний удар по РФ можуть завдати Сполучені Штати, пише британська The Sun.

У матеріалі підкреслюється, що США також можуть завдати у відповідь ядерного удару по Росії, в тому числі по Москві.

Нагадаємо, раніше Михайло Гончар пояснив, чому РФ не вигідно застосовувати ядерну зброю у війні проти України.

"По-перше, якщо в Росії розраховують, що після ядерного удару по ЗСУ або якомусь з міст Україна капітулює, то цього не буде. По-друге, застосування тактичного боєзаряду дасть РФ певну тактичну перевагу, але далі повинні йти російські війська і займати цю радіоактивно заражену територію", - звернув увагу він.

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