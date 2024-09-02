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Іран готує велике поставку балістичних ракет для Росії: у Bloomberg розкрили загрози

Юлія Закрепа
2 вересня 2024, 20:12
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Передача балістичних ракет від Ірану до Росії означатиме тривожний сигнал для України.
Іран готує велике поставку балістичних ракет для Росії: у Bloomberg розкрили загрози
Іран передасть Росії балістичні ракети / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ДСНС, скріншот: відео

Європейські чиновники очікують, що Іран неминуче поставить балістичні ракети до країни-агресорки Росії. Цей крок може викликати швидку відповідь з боку союзників України.

Відомо, що Іран надав Росії сотні безпілотників під час 2,5-річної війни Росії проти України, але потенційна передача балістичних ракет означатиме тривожний розвиток конфлікту, вважають люди, які говорили на умовах анонімності, щоб обговорити конфіденційну інформацію та оцінки, передає Bloomberg.

Вони відмовилися надати оцінку типу та обсягу поставок або термінів, хоча один із офіційних осіб сказав, що поставки можуть розпочатися протягом кількох днів. Відомо, що балістичні ракети літають набагато швидше, ніж крилаті ракети чи безпілотники, і можуть нести більший корисний вантаж.

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Видання Bloomberg

Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

У виданні також зазначають, що США та інші союзники з Організації Північноатлантичного договору неодноразово застерігали Тегеран від такого кроку та докладають дипломатичних зусиль, щоб цього не сталося.

Постачання зброї Ірану до Росії

Нагадаємо, що Іран заявив про розробку нової потужної зброї, яку "неможливо виявити". Іранський Корпус вартових ісламської революції повідомив, що його військово-морський флот має на озброєнні нові крилаті ракети, оснащені боєголовками високої вибухової сили, які "неможливо виявити".

Стало відомо, що Іран може надати сотні нових ракет Росії. Зазначається, що Іран перебуває на останніх стадіях перед наданням Росії значної кількості ракет "поверхня-поверхня". Ймовірно, Росія та Іран підписали відповідний контракт ще 13 грудня 2023 року.

В МЗС Ірану розповіли чи планує Тегеран передачу балістики Росії. Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що Тегеран не має наміру передавати Москві балістичні ракети. Глава європейської дипломатії прокоментував цю ситуацію під час спілкування із главами міністерств країн-членів НАТО.

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