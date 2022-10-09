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"Йде занадто довго": у Білому домі несподівано запропонували завершити війну дипломатією

9 жовтня 2022, 17:59

Сторони повинні знайти можливість виходу з війни переговорним шляхом, вважає Джон Кірбі.

США, обстріл України
У США закликають до дипломатичного завершення війни / Колаж Фото УНІАН, Reuters

Вихід з війни в Україні, розв'язаної РФ, необхідно шукати дипломатичним шляхом, заявив координатор зі стратегічних комунікацій в Раді національної безпеки США Джон Кірбі.

"Що має статися: обидві сторони повинні знайти можливість виходу з цього переговорним шляхом, мирно і дипломатично", - підкреслив він в інтерв'ю ABC News.

Разом з тим американський високопосадовець уточнив, що поки у Вашингтоні не бачать з боку Росії серйозних намірів вести переговори з Україною.

"Ми всі хочемо, щоб ця війна закінчилася, вона триває вже занадто довго", - додав Кірбі.

Раніше Зеленський сказав, що Київ готовий до переговорів з Кремлем, але тільки після того, як там зміниться влада. За словами українського гаранта, Україна намагалася домовитися з Путіним, але після анексії політичного діалогу більше не буде. Влада говоритиме тільки з новим російським керівником.

4 жовтня президент Зеленський вирішив офіційно поставити крапку в політичних переговорах між Києвом і Москвою. Він ввів у дію рішення РНБО, яке передбачає, що Україна з Путіним ні про що говорити не буде. Указ глави Української держави набув чинності з дня його опублікування.

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