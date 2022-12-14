"Гірше смерті": правозахисник розповів про долю Путіна після закінчення війни

На думку експерта, для Володимира Путіна "хороших шансів втекти або сховатися немає".

Правозахисник розповів, про долю Путіна після закінчення війни / скріншот соцмережі

Президент Росії Володимир Путін може повторити долю свого українського екс-колеги Віктора Януковича, якщо він після поразки у війні з Україною спробує втекти в іншу країну.

Правозахисник, директор Інституту стратегічних досліджень і безпеки Павло Лисянський в інтерв'ю ТСН зазначив, що план Кремля "Ноїв ковчег", який нібито передбачає втечу Путіна, обернеться крахом путінського режиму в Росії.

"Я думаю, що є такі диктаторські країни, поки партнерські для Путіна, наприклад КНДР. Але я впевнений, як тільки він кудись поїде, і диктаторський режим Кремля буде повалений, то персона Путіна буде просто як розмінна карта для того диктатора, який його до себе візьме. Тобто цьому диктатору пообіцяють або амністію, або якісь поліпшення, щоб він віддав Путіна в Гаагу",-пояснив правозахисник.

На думку експерта, для Путіна "хороших шансів втекти або сховатися немає".

"Давайте згадаємо приклад Януковича, який втік до Російської Федерації і фактично там загинув. Він там живе, але життя, яке він має на території РФ — гірше смерті. Так само буде і з Путіним", — упевнений Лисянський.

Раніше аналітики Американського Інституту вивчення війни ISW відзначали, що російський диктатор Володимир Путін усвідомлює всі проблеми, які є зараз в Росії і окупаційної армії, проте намагається перекласти відповідальність з себе на інших. Він намагається зберегти позицію, яку намагався зайняти протягом свого правління.

Також повідомлялося, що директор країни-агресора Росії Володимир Путін заговорив про можливе завершення війни. За його словами, процес врегулювання з Україною буде "непростим і потребуватиме певного часу". Російський диктатор прямо заявив, що РФ готова до переговорів. Мовляв, без них все одно не вдасться обійтися.

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